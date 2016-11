Francisco Fraga pide dejar a un lado ‘as cuestións internas'

El nuevo portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Fraga, quiere dejar atrás cuanto antes los problemas internos generados desde la destitución de Ignacio Gómez, con agrupaciones locales como la de la ciudad posicionadas totalmente en contra del relevo. Fraga, que también es portavoz del PSOE en el Concello de Piñor, pidió ayer, de nuevo, durante un reparto informativo a estudiantes sobre la Lomce, dejar a un lado "as cuestións internas" y ponerse a trabajar por el futuro de la provincia.



"Debemos procurar que as cuestións internas non ocupen todo, o que buscamos é ser útiles, o que nos preocupa é plantexar iniciativas que se vexan reflectidas", destacó Fraga, que se refirió a algunos problemas surgidos en la reunión que mantuvieron el pasado martes los diputados Susana Rodríguez y Adolfo González con alcaldes y portavoces de los concellos de la comarca de Ourense.



"Hai xente que busca reventar as reunións, pero nos quedamos coa maioría, que queren traballar xuntos, como os de Esgos, Nogueira de Ramuín o Paderne de Allariz, entre outros moitos", axudaremos a todos aqueles que queiran cooperar, estamos acostumados a traballar en situacións adversas e difíciles, non entraremos no ruido", indicó el portavoz socialista en la Diputación, que no quiso valorar el movimiento surgido este fin de semana en un sector del PSOE para exigir cambios en la dirección provincial de la formación: "Non estou en época de manifestos".







lomce



Fraga estuvo a la puerta del IES Otero Pedrayo junto a compañeros del partido para informar a los estudiantes sobre la campaña contra la Lomce. El socialista demanda la derogación completa de la ley y un proyecto "consensuado que perdure no tempo para conseguir unha educación de calidade".