El frenazo a las oposiciones tiene pendiente a más de mil ourensanos

El bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado mantiene en vilo a los opositores ourensanos que optan a una plaza en el cuerpo docente. El año pasado, en torno a 1.200 aspirantes procedentes de la provincia se presentaron a la convocatoria. En su conjunto, 13.600 gallegos participaron en el proceso de oposición, que contemplaba 1.112 plazas.

La decisión del Ministerio de Hacienda de esperar a la aprobación de los Presupuestos, que son los que fijan la tasa de reposición, ha caído como un jarro de agua fría entre los aspirantes ourensanos a profesores. "Xogan con nós e cos nosos cuartos", apunta Fina Vázquez, de 42 años, que se prepara en la academia Zeus, ubicada en la avenida de La Habana. "Non só xogan cos noso diñeiro senón co tempo que lle adicamos a prepararnos", puntualiza su compañero de academia, Pablo García, de 26 años. "Xa non son suficientes prazas e, aínda por encima, maréannos. É indignante", añade Jenny Barroso (24 años), de San Cibrao das Viñas. El mensaje del equipo de profesores de la Academia Zeus también es claro: "El Gobierno tiene que dejar de lado el aspecto político en el ámbito educativo; es decir, que hubiese más líneas generales de actuación en este sentido con independencia del partido político que esté gobernando".

A principios de febrero la Xunta daba un respiro a los aspirantes al anunciar oposiciones conjuntas para Educación Infantil, Primaria y Secundaria con una tasa de reposición del 100%, aunque por aquel entonces se desconocía la distribución exacta de plazas. En la actualidad ya hay cifras sobre la mesa por especialidad pero, y este es el nuevo varapalo al proceso, están pendientes del visto bueno por parte del Gobierno central.

Ahora, la Consellería de Educación anunció su voluntad de convocar 1.043 plazas, pero esta convocatoria podría quedarse en papel mojado ya que la celebración de oposiciones dependerá de la aprobación de las cuentas estatales para el presente año. Y es que mientras el Estado funcione con los presupuestos prorrogados del 2016, no se podrá sacar convocatoria, según el Gobierno gallego. Esto se traduce en que el futuro de más de mil ourensanos candidatos a profesor en la enseñanza pública está en el aire. Una situación que se extiende por España.

Con este panorama, Castilla La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Aragón, La Rioja y Navarra han renunciado ya a convocar oposiciones este año, mientras Andalucía, País Vasco y Cataluña seguirán adelante con el proceso. Por su parte, Madrid, Cantabria, Canarias, Asturias y Galicia continúan a la espera de las negociaciones en el Congreso para, explican desde los gobiernos autonómicos, lanzar la convocatoria de empleo con "seguridad jurídica".