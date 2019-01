El frío no impidió disfrutar de la celebración de año nuevo en Ourense

El frío no impidió que muchos ouresanos decidieran vestir sus mejores galas y salieran a disfrutar de la fiesta de año nuevo en la ciudad. Una buena parte de ellos no dudaron en acercarse hasta la Plaza Mayor para disfrutar de una jornada en la que no faltaron la música y los bailes.

Las calles de la ciudad se llenaron de gente hasta altas horas para celebrar el inicio de un nuevo año y disfrutar de la compañía de familiares y amigos.

El frío fue el peor enemigo, con el que muchos combatieron con los pases de baile en la Plaza Mayor y en los diferentes locales de ocio de la ciudad.

Limpieza en las calles de la ciudad

Los operarios del servicio de limpieza tuvieron una intensa jornada de trabajo para limpiar a primera hora de la mañana los restos que se originaron en las horas de fiesta del año nuevo.