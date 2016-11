“Fue un alivio saber que lo que me pasaba era párkinson"

El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a más de 160.000 afectados en toda España y en la provincia incide sobre más de 3.000 personas. Jovita Alonso es una mujer de 52 afectada de dicho mal y que el próximo 19 de noviembre ofrecerá una charla en el Centro Méidco El Carmen en las jornadas "Envejecimiento: corazón y cerebro" como representante de la Asociación ourensana de esclerosis múltiple, ELA, párkinson y otras enfermedades neurodegenerativas (AODEM).

¿Cómo se toma una mujer tan joven el diagnóstico de párkinson?

Fue un alivio, porque es una enfermedad que tiene muchos síntomas y mi médica de cabecera no sabía lo que tenía. El párkinson no es sólo temblor, yo no tengo temblores. A mí me provoca rigidez y mi letra comenzaba a ser más pequeña, por lo que afectaba a mis alumnos. Ya digo, un alivio porque por fin le pude poner nombre a lo que tenía.

¿Y cómo descubrieron que era párkinson?

Fruto de una casualidad, mi médica me recetó una medicina que no es buena para el párkinson y gracias a eso supieron lo qué tenía.

¿Sabía algo de la enfermedad?

Cuando me lo diagnosticaron yo tenía 49 años y pensaba que era una enfermedad de la gente mayor. Después, al meterme dentro de AODEM, descubrí que había bastantes casos como el mío y supe que se llamaba "párkinson de iniciación temprana".

Tras conocer el diagnóstico, ¿Cómo afectó el párkinson a su vida diaria?

Cambió mi vida. En estos momentos no puedo trabajar a jornada completa y los días que me viene alguna rigidez muscular acabo agotada. Al mismo tiempo, soy consciente de que es una enfermedad neurodegenerativa y, lo que peor llevo, es envejecer con este mal y eso es lo que expondremos en la charla en El Carmen. Vamos a tener que depender de nuestros familiares, mi hijo tiene 19 años y mi hija 12 , y a largo plazo pienso que voy a depender de ellos. Además me hizo dejar de lado por completo los problemas de una "cincuentona" como la "arruguita", el efecto de la gravedad en mi cuerpo (ríe) o la menopausia, y me centré en vivir el día a día.

¿La asociación le ayuda en su recorrido?

Sin duda. El párkinson es una enfermedad muy caprichosa que me pide que le haga masajes, que practique pilates, y que vaya a visitar fisioterapeutas... La seguridad social no nos da nada o muy poco, las enfermedades neurodegenerativas están muy abandonadas. Gracias a AODEM yo puedo recibir mi terapia a un coste asequible y sin esperas de más de seis meses. n