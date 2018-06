"Fue la dependienta la que rellenó la papeleta"

Montserrat Lago, de 50 años, es personal laboral de la Xunta y ganó la tercera de las estancias balnearias que se sorteaban por parte de La Región en colaboración con el CCA Ourense Centro. "Había comprando una camiseta en Benetton y fue la dependienta la que me informó de que había el sorteo y me insistió en que rellenara la papeleta; de hecho, al ver que no lo hacía, la rellenó ella misma, tengo que ir a darle las gracias", señala sonriente.

Añade que "hoy eché la Primitiva, por si estoy en racha". De momento, "a esa estancia de dos días iré con mi madre".