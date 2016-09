El fuego cercó por segunda vez en seis días casas en A Mezquita

La localidad de O Pereiro, en el municipio de A Mezquita, registró un nuevo incendio forestal, el segundo en menos de una semana. Las llamas se originaron a las 16,30 horas en una zona de abundante maleza, obligando a intervenir tres helicópteros, siete brigadas forestales y a los efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios (BRIF) de Laza.

El fuego se propagó con rapidez por una ladera provocando una densa humareda, que alarmó a los vecinos. El propio alcalde, Rafael Pérez, recordaba que el pasado sábado, día 24, a las 15,30 horas, registraron otro fuego en las cercanías del pueblo. "Houbo un momento no que nos vimos apurados porque o lume chegaba as casas. O final, non tivemos problemas, pero pasamos apuros", recordó el regidor.

La situación se repitió y los efectivos antiincendios abrieron cortafuegos por los alrededores del pueblo y arrojaron agua, dada la cercanía de una línea de alta tensión eléctrica. Según Medio Rural, los dos incendios fueron "intencionados" y hay una investigación abierta para identificar al autor.

Nogueira de Ramuín

Los efectivos de extinción (dos helicópteros y siete brigadas forestales) también combatían a las 17,30 horas otro incendio forestal, que se originó a media tarde en los alrededores de Loña do Monte, en el municipio de Nogueira de Ramuín.

En este caso, las llamas estaban alejadas de las viviendas, según Medio Rural, y calcinaban monte raso y arbolado La humareda era visible desde las distintas calles del polígono industrial de Pereiro de Aguiar.