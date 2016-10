Una fuerte discusión desencadenó el asesinato del empresario ourensano en Canarias

Una fuerte discusión fue el motivo que desencadenó el asesinato de Luis. F.C., el empresario ourensano que murió el pasado lunes en Gran Canaria a manos de Flavio J.D.S. de 19 años, nacionalidad brasileña y sin antecedentes, quien se hospedaba en la casa del fallecido.



Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el presunto autor de los hechos fue detenido horas después de los hechos y confesó espontáneamente los hechos y ser el único autor material, del mismo modo que un presunto encubridor, Kevin H.C. de 24 años, nacionalidad española y con antecedentes.



La investigación se inició a las 22,00 horas del pasado lunes, 10 de octubre, a raíz de la puesta en conocimiento de la Policía por parte de unos testigos de que un chico brasileño llamado Flavio había confesado haber matado a Luis F.C., un conocido del empresario afincado en el sur de la isla.



De inmediato, los agentes se desplazaron hasta un almacén situado en la Avenida de Gáldar de San Fernando de Maspalomas, donde hallaron en una oficina existente al fondo del citado local, el cuerpo sin vida del empresario presentando claros signos de violencia y una servilleta doblada sobre el rostro.



EL SUPUESTO AUTOR SE HOSPEDABA EN LA CASA DEL FALLECIDO



Entonces, los policías iniciaron una búsqueda del presunto autor de los hechos, entrevistándose con todas las personas del círculo del empresario, quienes confirmaron a los investigadores la relación que existía entre la víctima y Flavio, el cual se encontraba hospedado desde el inicio de octubre en el domicilio del finado.



La Policía Nacional alertó inmediatamente a todos los puertos marítimos y aeropuertos de la isla de Gran Canaria, así como a todas las unidades policiales de servicio que comenzaron una exhaustiva búsqueda de Flavio.



Así, a las 06,00 horas del martes, 11 de octubre, tan solo ocho horas después de haberse tenido conocimiento de los hechos, la Policía localizó y detuvo en una parada de autobús existente en la trasera de un hospital de la localidad de Meloneras a Flavio.



RECONOCIÓ ESPONTÁNEAMENTE LOS HECHOS



En el momento de su arresto no opuso resistencia alguna, reconociendo de forma voluntaria y espontánea, ser el único autor material de la muerte del empresario.



Con todo, los investigadores centraron sus pesquisas en determinar la relación existente entre el fallecido y Flavio, así como la secuencia de los hechos y la posible participación de terceras personas en los mismos.



En base a las numerosas declaraciones prestadas en la Comisaría de Maspalomas por los testigos y las indagaciones de los agentes, se pudo concretar que el detenido Flavio, conoció al fallecido hace unas semanas en Madrid, donde acordaron que se trasladarían hasta Gran Canaria para vivir juntos.



GOLPEÓ EN LA CARA CON UNA FIGURA DECORATIVA Y LO APUÑALÓ



Flavio y Luis acudieron el pasado día 10 de octubre de 2016 sobre las 16,40 horas, a un almacén de San Fernando de Maspalomas, donde se desencadenó una fuerte discusión entre ambos en la que presuntamente el detenido cogió una figura decorativa y golpeó con ella en el rostro a Luis, para seguidamente apuñalarle con unas tijeras en distintas partes del cuerpo causándole la muerte.



En ese instante, Flavio huyó del almacén en la furgoneta de Luis, dirigiéndose a un aparcamiento de Maspalomas, donde era conocedor de que el fallecido tenía estacionado otro vehículo.



Aquí, realizó el cambio de los coches para dirigirse al aeropuerto con intención de abandonar la isla, si bien al percatarse de que no tenía dinero acudió al domicilio de un amigo, a quien finalmente le confesó el crimen.



REGRESARON AL LUGAR DEL CRIMEN Y RECOGIERON LOS OBJETOS USADOS COMO ARMAS



Posteriormente, Flavio acompañado de su amigo Kevin H.C. se dirigen al almacén de Luis, llegando sobre las 21,00 horas del mismo día y recogieron los objetos utilizados como armas en la agresión, además de otros que estaban manchados de sangre y las joyas que Luis portaba consigo.



Asimismo, los investigadores concluyeron que Kevin vio el cuerpo del finado y colaboró con Flavio en la recogida de efectos del crimen para que éste no fuera descubierto y que así mismo le acompañó al domicilio de Luis, donde Flavio se cambió de ropa y cogió dinero para abandonar la isla.



Por todo ello los agentes policiales procedieron a la detención de Kevin H.C. como presunto autor de un delito de encubrimiento.



LOCALIZACIÓN DE LAS TIJERAS Y LA FIGURA DECORATIVA



Posteriormente los investigadores hallaron los vehículos del empresario y dentro de uno de ellos los objetos que al parecer utilizó el presunto autor para cometer los hechos, una figura decorativa y unas tijeras manchadas de sangre. También encontraron dentro del vehículo las joyas del fallecido y dos toallas impregnadas de sangre.



Por su parte, los agentes no descartan que otras personas hubieran colaborado de alguna manera con el presunto autor material de los hechos, por lo que la investigación continúa abierta.



Instruido el correspondiente atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.