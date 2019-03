La Fundación Alexandre Bóveda pide el impulso del Día da Galicia Mártir

La Fundación Alexandre Bóveda reivindica el Día da Galicia Mártir, trasladándole al presidente de la Diputación, Manuel Baltar, su deseo de institucionalizar la fecha del 17 de agosto. Valentín García Bóveda, vicepresidente de la entidad y nieto del ilustre galleguista fusilado en 1936 fue el encargado de lanzar la idea.

Entiende que en el actual contexto y amparado por la Lei de Memoria, la apertura de la muestra del emblemático lienzo de Castelao, "A derradeira leición do mestre", que tendá lugar el próximo jueves, sirva para retomar la institucionalización del Día da Galicia Mártir, "que atinxe por igual a todas as forzas políticas galegas e que, por riba de todo, debe valer para preservar a memoria e evitar os erros do pasado", señaló Valentín García Bóveda.

El 16 de agosto de 1942, los integrantes de la Irmandade Galega, encabezados por Castelao, celebraron por primera vez en el Centro Ourensano de Buenos Aires el Día dos Mártires Galegos. En aquel acto, organizado por Rodolfo Prada, se conmemoró el fusilamiento de Alexandre Bóveda, sucedido tras un juicio farsa el 17 de agosto de 1936 y Castelao le entregó un dibujo suyo de su rostro de su amigo y correlegionario, a quien consideraba "o irmán pequeño", al escultor gallego Domingo Maza.

A partir de ese diseño, el artista se encargó de la realización de un busto de bronce que sería presentado tres años después junto con el cuadro "A derradeira leición do mestre".

En la entrevista entre Baltar y García Bóveda, también se analizaron otras posibles vías de colaboración encaminadas a una mayor presencia de la labor de Alexandre Bóveda.