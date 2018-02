A lírica de Rosalía resoa en toda a xeografía ourensá

"Miña terra, miña terra,

terra donde m’eu criei,

hortiña que quero tanto,

figueiriñas que prantei" (De "Adiós ríos")

A terra de Rosalía festexa durante toda a xornada deste sábado diversas actividades para festexar o aniversario 181 do seu nacemento. A que foi unha das figuras máis relevantes da literatura galega segue viva no espazo e no tempo.

Rosalía de Castro deu inicio co seu poemario "Cantares Gallegos" ao coñecido como "Rexurdimento", un importante movemento do século XIX que loitou a prol da lingua galega como ferramenta de expresión social e cultural.