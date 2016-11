La gala contra el cáncer quiere superar los 6.746 euros este año

Un año más, y ya van cuatro, el Auditorio municipal acogerá la gala anual contra el cáncer, que será este viernes 18 a las 20,30 horas. "Las tres ediciones anteriores han sido un éxito, incrementando en cada ocasión el número de personas que acudieron a disfrutar con nosostros de la gala", indicó María Isidora Gómez, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense.



El objetivo de este año es superar la recaudación de 2015, "no que conseguimos 6.746 euros. Creo que o imos conseguir", puntualizó el actor Rubén Riós, que conducirá la gala junto con la presentadora de televisión Lucía Rodríguez, de Castro Caldelas. "Ourense é solidario. Xa o sabemos destes tres anos anteriores polo que convido a todo o mundo a que se achegue ao Auditorio porque vindo a esta gala tamén se axuda, tanto aos enfermos como ao seu entorno", indicó Rodríguez.



La celebración, organizada por la Asociación Cultural Xuvenil As Canellas y Claqueta Coqueta, contará con un cartel a cargo de Lys Pardo, hija de Juan Pardo, Monoulious Dop, Pepe Capelán, Xabier Vizcaíno, La Dama Gris y la Escuela de Danza Estilo Libre, que participarán de forma solidaria.



La venta anticipada de la entrada tiene un coste de cinco euros y se puede adquirir en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense, ubicada en la calle Curros Enríquez, o en la billetera del Auditorio con dos horas de antelación al inicio de la gala. El dinero recaudado se destinará de forma íntegra a la entidad. "Los recursos económicos que tengamos son muy importantes", puntualizó su presidenta.



El organizador de la ceremonia, David Rodríguez, destacó la buena acogida de la cita por parte del público. "Estou moi contento de que un ano máis sexa posible esta celebración, dende aquel verán de 2013 no que creamos entre todos este evento co fin de loitar xuntos contra o cancro", concluyó Rodríguez.