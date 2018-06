Galicia rexistra case 6.000 raios con precipitacións de até 51 litros por metro cadrado

Galicia despediu o mes de xuño cun sábado tormentoso en gran parte da comunidade, onde caeron case 6.000 raios acompañados por precipitacións que nalgúns puntos alcanzaron os 51 litros por metro cadrado.

Ese foi o caso de Lalín (Pontevedra), lugar no que se rexistrou maior cantidade de choiva. Na Coruña caeron 40,5 litros por metro cadrado, que provocaron inundacións en certos puntos da cidade.

Outros dos lugares que máis choiva rexistraron nas últimas horas foron Melide (39,4) ou Amiudal, en Avión (Ourense), con 32,5.

Entre as 14,00 horas da tarde deste sábado e as 16,00 horas rexistráronse 1.342 raios dos case 6.000 caídos na comunidade desde as 00,00 horas.