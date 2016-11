Galiciencia premia un dispositivo que mide el abuso de agua en el hogar

Un dispositivo de control de abuso de agua en el hogar desarrollado por un estudiante de Santiago de Compostela ha ganado la edición de este año de la Galiciencia por su innovadora idea, que permite detener el chorro del agua al llegar a una cantidad necesaria para darse una ducha de cinco minutos.



El proyecto realizado por Manuel Porto, del colegio Compañía de María, de Santiago, ha sido el "ganador absoluto" de la competición al obtener la mejor valoración del jurado entre los 50 proyectos que competían este año, y recibirá un premio de mil euros para financiar su participación en la feria científica de carácter estatal, la Exporecerca 2017.



Según ha explicado el Parque Tecnológico, el innovador dispositivo, presentado en la feria, consiste en un prototipo adosado a un grifo de ducha que permite ver su funcionamiento.



El sistema, que cuenta los litros que salen por el grifo, lo que hace es "detener el chorro al llegar a una cantidad suficiente para una ducha de 5 minutos". Para ello, el dispositivo se divide en tres módulos. El primero de ellos recoge los "datos de la cantidad de agua utilizada".



El segundo analiza los datos recogidos por el sensor y muestra la información al usuario a través de luces led y señales sonoras conforme se acerca al límite de consumo, mientras que el último apartado impide el flujo de agua una vez que el límite se ha superado.



En cuanto al resto de premiados, el espantapájaros 2.0. diseñado por Natalia Fariña, de las aulas Isidro Parga Pondal (Ponteceso, A Coruña), dotado con quinientos euros, y un estudio realizado por Isabel Sáinz, del IES plurilingüe Rosalía de Castro, en Santiago de Compostela, que analiza el flujo de rayos cósmicos, han logrado el segundo y tercer premio, respectivamente.



Por otra parte, de forma complementaria, la Galiciencia ha entregado varias menciones especiales.



La primera de ella ha sido para el trabajo de análisis de calidad del aceite usado de Miguel Rodríguez y Martín Ansia que demuestra que "no debe prolongarse la vida útil del aceite más allá de las tres semanas, con tres usos de aceite por semana".



También ha reconocido otro proyecto de José María Blanco e David Zapatero, do Colexio Plurilingüe Montecastelo de Vigo, como proyecto más innovador, por su análisis de percepción somatosensorial mediante estimulación vibrotáctil en personas sordas cuya finalidad era "mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva".



Para ello, crearon un chaleco ajustado al cuerpo en el que se sitúan unos micromotores vibradores estimulados por sonidos de ambiente e interceptados por un micrófono conectado a un arduino (placa electrónica). Este arduino emite señales eléctricos que llegan a los motores produciendo distintas vibraciones que permite saber lo que está ocurriendo a su alrededor.



Finalmente, un estudio de la biodiversidad del río Lagares ha logrado el premio a la mejor comunicación. El trabajo de Aixa Fernández e Paula Figueroa, del CPR Plurilingüe Alborada de Vigo, estudiaron las sucesiones planctónicas para lo cual contario con la colaboración da ECIMAT (Estación de Ciencias Mariñas de Toralla).



Además, la feria ha entregado en el acto de clausura los premios del desafío "Atrévete coas matemáticas". Las ganadoras fueron Victoria Arias, Laura Cotos e Iria Ollero, del IES As Lagoas de Ourense; y Blanca Rodríguez, Raquel Caloto y Andrea Fieiras, del colegio Maristas, de Lugo.