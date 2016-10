Gallego: “Quise mantener viva la labor archivística de mi hermana Olga"

Un repaso al coleccionismo desde el siglo XVII fue uno de los ejes centrales de la jornada de trabajo celebrada ayer en el Liceo y organizada por la Fundación Olga Gallego en colaboración con la Sociedade Filatelica Miño y el Grupo Marcelo Macías, presidido por Francisco Fariña. Una actividad dedicada a la nonagenaria ourensana Pilar Gallego, hermana de Olga y presidenta de honor de la institución que tiene como objetivo contribuir a la difusión y protección de los archivos. "Al fallecer mi hermana decidí constituir una fundación en su memoria para que se continuará con la labor que ella hizo de archivos. La idea fue suya", matizó Pilar Gallego. La doctora en Historia Concha Varela fue la encargada de impartir la conferencia "Coleccionismo y libros raros del XVIII".



Durante la jornada de ayer, también se presentó la publicación que recoge las actas de las I Xornadas Olga Gallego sobre "Transparencia versus corrupción: os arquivos e a democracia. Anexo 36 do Boletín Auriense", celebradas en A Coruña el pasado mes de octubre de 2015 sobre esta temática. Son un total de 12 colaboraciones realizadas por "persoas de prestixio no campo dos arquivos como Severiano Fernández Ramos, Daniel de Ocaña ou Elena Rivas, entre outros, que fan un análise moi riguroso de todo o proceso de incoporación do concepto de transparencia estudando a colisión entre as leis de transparencia coas vixentes no panorama politico español", indicó Pedro López, presidente de la fundación. "Estas actas confirman a votade de colaboración entre a Fundación Olga Gallego e certas institucións culturais de Ourense como o Grupo Marcelo Macías", añadió. La siguiente cita será los días 21 y 22 de este mes en A Coruña sobre archivos municipales.



La iniciativa contó con la participación del alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez.