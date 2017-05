Cientos de fans abarrotaron ayer el Pabellón de Deportes Paco Paz para disfrutar de los mejores temas del electrolatino nacional, con el Dj Juan Magán y los ourensanos The Prieto Brothers, Mike Wass y José Grande como teloneros, que pusieron el broche de oro al Ourense ICC Week 2017. La noche de música más actual se alargó hasta bien entrada la madrugada, ya que Magán se hizo esperar.

En los alrededores del Paco Paz el ambiente juvenil ya acaparó las horas previas a la actuación. Grupos de chicos y chicas esperaron durante horas para ver in situ al rey del electrolatino. No todos estaban por devoción, ya que algunos se acercaron "por curiosidad" y más de uno por obligación. "Esta noche será larga. Va a haber juerga", decía Miguel, un padre dispuesto a pasar la noche en familia con sus tres hijos. "Tengo que acompañar a mis hijos y me quedaré hasta el final", aseguraba Luis, resignado mientras hacía cola en las taquillas. "A mí me gusta más que a mi hijo", aseguraba exultante Juanchi, que con sus 44 años estaba dispuesto a cerrar la ICC Week a lo grande sin que la edad lo frenase.

"Para una vez que viene aquí, teníamos que venir, es de los mejores artistas del país", afirmaba entusiasta Marcos, de 19 años, que vino con dos amigos más desde Verín para pasar "una noche diferente" pero con mucha música.

Las groupies se acumularon en corrillos esperando la apertura de puertas, a las diez y media de la noche. La organización no dudó en asegurar que las previsiones de 2.000 personas se superaron con creces y las colas de las taquillas dieron fe de ello.

Lucía, María e Iria, tres ourensanas de 13 años, fueron de las primeras en entrar dispuestas a pasar la noche en primera fila: "Pagamos por zona VIP porque es la primera vez que lo vemos", decía María. "Me encanta Magán y por eso mi madre me deja ir como VIP. Es una ocasión única". Marina, de 16 años, besaba la entrada tras adquirirlas en taquillas: "¡Qué ganas tengo! ¡Juan, precioso!".

"He llorado como un niño", "Rápido, brusco y violenta", "Como el viento" o "Soy un don" eran los temas más cantados en los exteriores y los que hicieron, seguro, que la espera hasta la medianoche mereciese la pena.

Magán estuvo teloneado por los dj's Mike Wass, Prieto Brothers, Pablo Dumore y José Grande, en una clara apuesta del proyecto por fomentar, dar espacio y visibilizar el talento ourensano, según destacaban desde la organización de la ICC Fest, el evento musicial que sirvió para clausurar la ICC Week.