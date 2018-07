Gatos en apuros en Seixalbo

En Seixalbo están desbordados ante una situación que les preocupa desde hace años y que se repite a menudo en diferentes puntos de la ciudad y el extrarradio: las colonias de gatos descontroladas que proliferan en el barrio y de las que se tienen que hacer cargo los vecinos más solidarios que, además, deben lidiar a diario con otros problemas.

"Fai anos que pasa isto. Hai veciños que os están alimentando e levando ao veterinario. Incluso xente en paro que colabora cada día voluntariamente, comprando alimentos e atendéndoos. Pero cada vez hai máis e nadie se fai cargo. Xa non podemos xestionar esta situación", adelanta una vecina de Seixalbo, que prefiere mantenerse en el anonimato.

Al parecer, más de una treintena de felinos vive en las calles de Seixalbo, sin esterilizar, por lo que las gatas se reproducen cada poco tiempo aumentando una colonia "insostenible" para los vecinos de la zona, que piden ayuda. "Xa chamamos a Progape e ao Concello, pero non se fan cargo", apuntan.

Casos de envenenamiento

Los vecinos que cada día alimentan a los animales y les llevan al veterinario se ven impotentes ante la actitud de otros vecinos que no comparten su postura. "A uns moléstanlles e a outros non. Pero estamos vendo casos de envenenamento e maltrato. Moitos gatos aparecen mortos e non podemos facer nada", aseguran.

Los gatos se encuentran prácticamente en cada esquina del barrio, sobre todo en la zona del cementerio. Además de los envenenamientos y los casos de maltrato que reportan algunos de los vecinos, la falta de ayuda para alimento y esterilización de los felinos hace que muchos de los animales estén en una situación lamentable.

Patrulla Callejera es la asociación sin ánimo de lucro formada por voluntarios que cada día recogen de la calle a felinos abandonados y alimentan las colonias de gatos controladas en la ciudad, contando con una red de colaboradores que facilita la labor.