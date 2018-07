"La gente que cruza el Puente Nuevo a diario es quien da sentido y vida al monumento"

En el Puente Nuevo que ve el ilustrador David Rubín llueve y hace sol, es de día y es de noche. Un tren lleva pasajeros en el Viaducto y otro parece más bien de mercancías. En la misma escena, una pareja se hace un selfie, una chica running, un perro pasea, dos personas se abrigan bajo un paraguas... Todo esto ocurre en una lámina que funciona como un tebeo y que el artista ourensano ha diseñado para la colección de once visiones creativas sobre la obra centenaria que regala La Región cada miércoles. Mañana es el turno de Rubín, que mete al lector en su mundillo: el cómic. "He usado las dos herramientas indispensables de mi trabajo: la elipsis y la secuencia. He intentado representar el día a día de las personas que transitan por el puente, usando a este como único espacio para la acción, para otorgarle protagonismo, pero representando diferentes momentos, climas, personajes y tiempos", adelanta el artista.

¿Cómo ve el artista el Puente Nuevo?

Pensé que el mejor modo de hacer la lámina era centrarme en las personas que usan el puente, tantas veces como lo he usado yo. Durante muchos años viví justo a la entrada del puente y lo cruzaba a diario. Recordé cómo me sentía cuando lo cruzaba en diferentes épocas, momentos y climas. En una sola ilustración y gracias a la herramienta de la secuencia del cómic, intento mostrar esos momentos que acontecen a diferentes personas mientras cruzan el puente. Al final, son los que dan sentido y vida a un monumento como el Puente Nuevo o como otro.

¿Definiría sus personajes en la secuencia o deja para el lector esa tarea?

Que cada uno piense lo que quiera, no son personas concretas. Intenté buscar diferentes personajes para mostrar el mayor abanico de personas que puedan usar el puente a diario.

¿Los recuerdos de infancia fueron suficientes en el proceso creativo?

No pude ir ahí para hacer la lámina, fue un proceso de memoria. Lo he cruzado centenares de veces, sobre todo en mi adolescencia. Eso es lo que me ha inspirado.

¿Qué aporta de atractivo el formato de tebeo a su lámina?

Poder mostrar esos diferentes estadíos. De otro modo, sin la herramienta del cómic no hubiera podido hacerlo, sería una simple ilustración de un momento concreto. Mi idea giraba más en torno a la vida sobre el puente, me pareció la herramienta más idónea para mostrar el paso del tiempo y las personas sobre él.

¿Cómo cree que ha envejecido la obra que cumple 100 años?

Yo lo veo muy bien, es una de las obras arquitectónicas que más me gusta de Ourense y de Galicia, ya no solo porque la sienta cercana al haber vivido en el barrio de A Ponte, sino porque me parece de una belleza enorme y monumental. Además, reúne las dos cosas que yo creo que debería tener todo tipo de obra arquitectónica: ser bella y ser funcional.

Siendo pontino, tendrá ese sentimiento de pertenencia y más recuerdos del barrio.

Me crié en la avenida de Buenos Aires pero el final de mi adolescencia y hasta los 22 años viví pegado a la entrada del puente. Es un barrio al que tengo mucho cariño y siempre me ha gustado recorrerlo y disfrutar de las cosas que ofrece.

¿Alguna obra ourensana más que le haya inspirado?

Quizás en mis inicios. Pero es algo que no descarto porque una de las cosas magníficas de Ourense como ciudad es que posee gran riqueza arquitectónica, muchas veces infravalorada o desconocida. Del modernismo hay edificios magníficos y creo que es algo que no descarto hacer en un futuro.

Y ahora, ¿en qué más proyectos artísticos está metido?

Estoy trabajando en una serie para Estados Unidos, voy por el número 9. Se llama "Rumble", con el guionista John Arcudi y que editará Astiberri. Además, estoy a la espera de que en enero empiece con el tercer volumen de otra de mis series, "Ether", junto a Matt Kind y varios episodios de la serie "Black Hammer" para la editora Dark Horse.