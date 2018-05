Una pulpeira de Ourense: "La gente viene menos y reduce las raciones"

Los pulpeiros reconocen que "la gente viene menos a comprar y también ha reducido el número de raciones que se lleva", Así lo afirma Javier Pérez, que tiene su puesto en la avenida de Santiago, al lado de la Adega Áncora y es uno de los pocos que no han subido el precio de la ración a nueve euros. "Lo mantengo a ocho, mientras pueda, aunque aún así se nota el descenso de clientes, tanto a pie de calle como en las ferias", señala.

"Está claro que bajó mucho la clientela, no se notó tanto cuando subimos de siete a ocho euros, pero en tan poco tiempo que suba hasta los nueve, pues se ha notado y bastante, hasta un 30% de caída", señala Ana Gómez, que regenta desde hace más de 20 años un puesto en la calle Ervedelo, en el barrio de O Couto.

Marcos Ruzo, que cuenta con un puesto de pulpo en la avenida de As Caldas, junto al bar Saborido, subió el precio de la ración a nueve euros hace un mes. "La cosa está mal y la verdad es que no teníamos más remedio que subir el precio", apunta. Reconoce que "siempre que ocurre esto, desciende la clientela, porque la gente se retrae" y apunta que, al contrario que ocurrió con el anterior incremento del coste de la ración, que en cuestión de 15 o 20 días se estabilizó la situación y "volvió prácticamente a haber la misma clientela que antes de la subida, en este caso parece que la cosa no va a ser así". Y avisa que "todavía puede que suba algo más con la llegada del verano".

En plena calle Dalí tiene situado su puesto Pablo Vázquez desde hace años. "Sí, he notado el descenso de compradores y también en el número de raciones que se compraban habitualmente, pero la subida de precio era algo inevitable; ya sabíamos que iba a ser así, de todas formas".