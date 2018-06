La gerencia del hospital insiste en que todas las camas básicas están abiertas

El problema de los ingresos en urgencias, con un pico bastante importante el pasado lunes, y que ha motivado las críticas desde la comisión de centro y de la Asociación de Usuarios del CHUO, encontró respuesta ayer del gerente del área sanitaria, Julio García Comesaña. "Temos como todos os anos, todas as camas disponibles", apuntó García, que reconoció que, como es habitual en estas épocas, "non están en marcha os recursos adicionais".

Aludió a que estos se suelen poner en marcha en determinados picos infecciosos, como el de la gripe, situación que no se da en este caso, si bien reconoció que los lunes y los martes son los días más complicados en cuanto al número de ingresos en Urgencias.

Actualmente, el servicio funciona con recursos "de base", lo cual no significa que haya cierres. "Non hai nada pechado", recalcó García Comesaña.

En todo caso, el gerente no quiere hablar de "colapso" ya que, según él, las Urgencias "funcionaron as 24 horas, e colapso sería se non se puidese atender á xente".

Ante las críticas, volvió a incidir en que son conscientes de alguns días con una actividad importante y aseguró que "estamos xestionando iso".

Los pasados días, tanto la comisión de centro como un colectivo de usuarios alertan de unas "deficientes" condiciones de hospitalización.