Germán Salto y su rock melódico

Una vibración en el pantalón llama su atención e interrumpe su ensayo con el grupo. Estaba a punto de tocar en Gijón: "La verdad que nunca había venido, siempre me hablaron muy bien de esta tierra, así que veremos el concierto a ver qué tal". Germán Salto (Madrid, 194) actuará esta noche en la sala de conciertos Tortal, por su 15 aniversario.

Una meca de la música que "no conoce", pero de la que ha oído hablar: "No lo conozco, pero me dicho tantas cosas de él, que tengo ganas de que sea mañana (por hoy)".

Este piloto de aviones, sí piloto de aviones, es músico desde siempre, pero se dedica profesionalmente desde hace tres. "Siempre tuve influencias musicales desde pequeño con mis tíos. Mi padre es el que es piloto de aviones. Así que digamos que siempre he tenido esas dos vinculaciones.

Ahora, complemento ambas cosas", dice el madrileño. Las reminiscencias setenteras están en sus canciones, ahora como artista individual. Antes formó parte de las bandas de Serpientes, Hairy Ladies o Timón, y fue guitarrista con R. Von Timon y Willy Tornado. Precisamente, desvela aue "al principio la responsabilidad del concierto caía en los otros, porque yo con la guitarra estaba en un segundo plano. Ahora recae sobre mí. Me he acostumbrado". Y es que en sus inicios tenía algo de pánico al escenario, "lo pasaba mal". Hoy, la escenografía forma parte del espectáculo y en el Torgal "habrá una canción que a mí me encanta y que pocos saben, que interpretaré". Su despertar musical tuvo muy buena acogida. Fue conocido como "Gallo", por la portada de ese álbum, pero, en realidad, no tenía nombre. Con su segundo trabajo "Far From The Echoes", quiere transmitir el rock más melódico, el personal, el que más le gusta.n

Lugar: Torgal

Hora: 20,30