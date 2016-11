La gestora del PSdeG rechaza la destitución de Ignacio Gómez

La gestora del PSdeG hizo público ayer su malestar y rechazo "contundente" por la destitución de Ignacio Gómez como portavoz del grupo socialista de la Diputación, una decisión respaldada por la dirección provincial de la formación y cinco de los ocho diputados, entre ellos Francisco Fraga, que ha sido nombrado nuevo portavoz.



Bibiana Iglesias, integrante de la dirección gallega de los socialistas, acusó de "golpe de autoridad" al grupo de diputados que han promovido el relevo, censurando "los comportamientos autoritarios e irrespetuosos con los procedimientos estatutarios del partido y tener el partido secuestrado".



Además, Iglesias manifestó su "apoyo incondicional" a Gómez por su compromiso con el partido, indicando que está apoyado "por la mayor parte" de la militancia y cargos orgánicos.



"Entendemos que es un golpe de autoridad, que no estamos dispuesto a tolerar ni permitir", apostilló la socialista, que recordó que Gómez fue elegido "por consenso" en un órgano legitimido como la ejecutiva provincial.



Desestabilizar



Por este motivo, aclara que la gestora gallega no comparte la decisión adoptada "de forma unilateral y a propuesta exclusiva del secretario provincial, Raúl Fernández", cuestionando también que el escrito presentado en la Diputación solo haya sido apoyado por cinco de los ocho diputados. Advierte Iglesias que no se van a permitir actos de este tipo que lo que hacen es "desestabilizar y dañar la imagen del PSOE".