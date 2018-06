Godoy: "Ayudaremos a Cruz Roja en lo que haga falta con la acogida de refugiados"

La concejala de bienestar social de Ourense, Sofía Godoy, ha afirmado que el Concello está a disposición de Cruz Roja para "ayudar en lo que haga falta" con la acogida de refugiados.



Godoy ha explicado que Cruz Roja es actualmente "la única entidad responsable de gestionar la acogida de refugiados en la provincia", por lo que el Ayuntamiento "no puede aplicar ningún protocolo".

"Cruz Roja es la entidad que gestiona todo el tema de los refugiados en la provincia de Ourense: tiene una dotación económica por parte del Ministerio del Interior que aplica específicamente a la acogida integral de los refugiados, desde el alquiler del piso, alimentación o educación de los hijos hasta la integración sociolaboral", ha expuesto.

En esta misma línea, Godoy ha apuntado que Interior "tiene actualmente establecido un acuerdo a nivel nacional con tres entidades sociales especializadas en temas de refugiados", para que sean las encargadas de gestionar la acogida de estas personas. "Es el ministerio el que decide cómo quiere actuar con los refugiados y qué dotaciones aporta a las entidades sociales", ha reiterado.

"En Ourense, Cruz Roja es la responsable de este programa de principio a fin, es la dueña de ese programa asignado por el ministerio. Nosotros estamos a disposición de lo que la Cruz Roja necesite y estaremos ahí para ayudar en lo que haga falta", ha destacado

"Hasta ahora, el procedimiento es el siguiente: el ministerio recibe un cupo y lo reparte entre las diferentes comunidades autónomas, se lo comunica a Cruz Roja y esta es la que nos avisa a nosotros para indicarnos qué recursos se necesitan y con la que dialogamos para poner en común todo lo que podamos ofrecer", ha proseguido Godoy.

Protocolo de acogida a refugiados de 2015

Por su parte, el PSdeG de Ourense ha instado al alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, y a la edila Sofía Godoy a que reactiven "de una vez por todas el protocolo de acogida a refugiados en el Ayuntamiento de Ourense paralizado desde el 2015".

Los socialistas señalan en un comunicado de prensa emitido este martes que el gobierno municipal utilizó la acogida de refugiados en la ciudad "como una manera de hacerse la foto y vender humo" y denuncian "falta de transparencia y frivolidad" por parte del equipo de Vázquez.

"El actual gobierno del Partido Popular anunciaba el 30 de septiembre de 2015 ser el primer ayuntamiento de Galicia en tener un protocolo de acogida para refugiados; desde aquel momento, poco o nada hizo más que propaganda", critica el PSdeG en la nota.



Asimismo, los socialistas demandan al Partido Popular "respuestas inmediatas sobre el grado de desarrollo del protocolo municipal, sobre la responsabilidad del ente municipal en la gestión de la acogida de refugiados y sobre si el Ayuntamiento está formalmente adherido a la Red de Ciudades Acogedoras de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

Respuesta del Concello

Al respecto, la concejala de bienestar social ha asegurado que el ente municipal "está adherido a la Red de Ciudades Acogedoras de la Federación Española de Municipios y Provincias desde el primer momento".



"Cuando la FEMP invitó a los ayuntamientos a unirse al protocolo para que ofreciéramos todos los recursos que tuviéramos, nosotros nos adherimos. Luego, la FEMP remitió al ministerio todo ese trabajo y fue el propio ministerio el que cogió las riendas. Los ayuntamientos colaboramos, pero no somos los partícipes directos de ese programa", ha apuntado Godoy.



En relación al protocolo promovido por el Ayuntamiento en 2015, la concejala ha reconocido que, cuando la institución lo activó, "no existía el convenio establecido por el ministerio con las tres entidades sociales".



"Ni siquiera el ministerio sabía cómo se iba a estructurar la acogida de refugiados. Nosotros podemos colaborar, pero no aplicar ese protocolo, que se hizo cuando no había ninguna entidad social asignada al tema de refugiados", ha abundado.



"En aquel momento, pensamos que sí se podía llevar a cabo el protocolo porque no había nada estructurado, y se hizo con toda la buena fe. Incluso consultamos al Gobierno central si necesitaba ayuda, pero nos volvió a decir que la Cruz Roja es la que lleva el programa en Ourense", ha aseverado Godoy.



En esta misma línea, la edila ha asegurado que este martes ha vuelto a explicar en la junta de área del Ayuntamiento de Ourense el protocolo dependiente del Ministerio del Interior. "Lo he dicho unas 30 veces y se ha tratado en mociones: nosotros no somos quién para interferir en ese convenio que está firmado, algo que sabe perfectamente el PSdeG", ha sentenciado.



"Nosotros colaboramos con lo que la Cruz Roja precisa. Si con la llegada del nuevo Gobierno el ministerio crea otro tipo de proyectos, pues ahí estaremos", ha subrayado Godoy.



A su vez, ha recordado que el año pasado "hubo dos tentativas de familias que iban a venir a Ourense, pero una de ellas prefirió ir a O Barco porque allí había una comunidad, y la otra, a A Coruña porque prefería una ciudad más grande". "Ahí, no podemos hacer nada", ha destacado.

Posibilidad de acogida de refugiados en Ourense

Sofía Godoy ha asegurado que "las viviendas de emergencia social en Ourense están ocupadas en este momento". "De todos modos, el ministerio ofrece dinero a Cruz Roja para hacer frente al pago de alquiler de pisos para acoger a las familias", ha señalado.



Con todo, la responsable del área de bienestar social del Ayuntamiento de la ciudad de As Burgas ha comunicado que Cruz Roja no les ha comunicado nada al respecto hasta la fecha.



En esta misma línea, ha añadido que el consistorio podría ayudar a la entidad social en el caso de que la necesidad fuera "muy inmediata". "El problema surge cuando la necesidad es muy inmediata y a Cruz Roja no le pueda dar tiempo a encontrar una vivienda: el Ayuntamiento puede ayudar a poner a su disposición pisos", ha concluido.