A golpe de Fulión, en femenino

É tempo de Entroido, tempo de troula e festa. Tempo tamén de recuperar tradicións perdidas cos anos ou seguir loitando por mantelas, dándoas a coñecer sen perder de todo o seu cerne. Nesa exaltación festiva con disfraces populares e máscaras tradicionais que merecen ser descubertas (mellor no seu propio entorno), teñen importancia propia os chamados fulións. Deles mana uns sons característicos saídos a partires do estrondo de bombos, sachos e aixadas, para compoñer a banda sonora do Entroido máis xenuino. En Viana, entre outros fulións, destaca o formado íntegramente por mulleres que, un día, decidiron reunirse e ser só elas as protagonistas do grupo. Teresa Rábano é unha das súas compoñentes.

Xuntar un fulión só de mulleres, de onde veu a idea?

Foi fai tres anos cando decimos reunirnos un grupo de amigas coa excusa de facer unha comida. A maioría de nós tocaba, e toca, en diferentes fulións e botamos man dos instrumentos tradicionais e acabamos convertendo o encontro no chamado Fulión Femenino. Con el só quixemos facer algo diferente e chamar a atención da xente cunha nova proposta.

Un fulión que foi medrando...

Efectivamente, a ese grupo inicial foronse sumando novas integrantes e este ano fomos 62 mulleres. A maioría de Viana, pero tamén algunha provinte doutras localidades que, convidadas por algunha de nós, se anima a formar parte desta festa.

Mágoa que a xuntanza só sexa un día ao ano...

Xuntámonos nunha data anterior ao Entroido (este ano o día 16) porque durante os días grandes cada unha de nós forma parte de diferentes fulión que percorren os pobos da zona.

Diferentes idades, diferente procedencia, enténdense ben?

Á perfección! Será porque o xénero nos une ou polas ganas de festa, ou ambas, o caso é que hai moi bo rollo entre todas nós. Máis ou menos todas nos coñecemos porque somos veciñas, pero nese día que pasamos enteiro xuntas, temos tempo para falar máis e afianzar máis a amizade.

Que significa formar parte dun fulión?

É emocionante. Tocar nel é un momento de euforia, de puro sentimento que logra arrepiar. Temos tantas ganas de que cheguen estes días que che diría que xa dende a cea de Noiteboa no Nadal estamos a falar de saír no Entroido.

Como ve a saúde do Entroido na provincia?

Creo que nos últimos anos se está facendo un especial esforzo por recuperar aqueles perdidos. Haberá que ver como evoluciona. Por outra banda, si é certo que o volume de xente que se involucra neles é cada vez maior. Tamén hai novas xeracións de cativos que se visten é eso augura un bo futuro. É algo que eu vexo en Viana e penso que extrapolable a todos.

Algún consello para desfrutar do Entroido?

Que se disfracen e saían á rúa e que participen. É o único modo de vivilo dende dentro e con sentimento todo o que significa o Entroido.