Gómez pide una ejecutiva provincial que se pronuncie sobre el cambio de portavoz

El hasta ahora portavoz socialista en la Diputación de Ourense, Ignacio Gómez, ha anunciado hoy que no acatará el acuerdo sobre su cese como portavoz y ha pedido una ejecutiva provincial para determinar si debe irse.



"No es una cuestión de mi sillón, que lo entrego mañana, siempre que sea dentro de los mecanismos democráticos que tiene este partido, que es como mínimo, una ejecutiva provincial", ha comentado Gómez.



El socialista ha hecho esta reflexión en una conferencia de prensa, y ha señalado que no piensa acatar la decisión adoptada por cinco de los ocho diputados provinciales del grupo, hasta que la ejecutiva provincial se pronuncie, por lo que ha advertido que sigue siendo "portavoz de este grupo" porque no tiene comunicado de su "cese".



El diputado socialista ha reprobado la actuación de los críticos, ha calificado de "lamentable que cuatro señores, amparados por otros dos o tres, den este espectáculo lamentable" y ha acusado a "tres o cuatro personas de secuestrar el partido" y de "arrogarse la mayoría" que, en su opinión, no es legal porque no cumple los cauces democráticos.



"Mientras los estatutos me amparen y no haya acuerdo de la dirección de mi partido no voy a acatar esa decisión", ha remarcado Gómez, quien ha señalado que "no se están respetando los principios del PSOE".



Por este motivo, ha comunicado que esta misma mañana ha presentado un escrito en la Diputación solicitando un informe del secretario general para que se pronuncie sobre la validez de este acuerdo, y otro, en la sede del partido para pedir una reunión de la ejecutiva provincial para que la dirección del partido se pronuncie.



Además, ha señalado que se siente respaldado por la "mayoría de alcaldes" de la provincia, ha defendido que no es lo mismo nombrar portavoz que apartarlo del cargo y ha indicado que fue nombrado por votación logrando "el amparo" de la ejecutiva provincial.



Con la sesión de pleno a dos días vista, sobre el estado de la provincia, ha manifestado que confía en que alguien dé explicaciones de la actual situación y tome una decisión al respecto.



"Espero que de aquí al miércoles alguien le ponga sentido común a esto y convoque ejecutiva y a los alcaldes porque si no va a traer más problemas", ha avanzado Gómez, quien advierte de que ya se verá "quién tiene que irse", ha apuntado.



Previamente, el nuevo secretario, Francisco Fraga, ha afirmado que la decisión adoptada por el grupo es "legal y estatutaria" al contar con el apoyo de la mayoría (cinco de ocho).



Además ha negado contactos previos con el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, como había insinuado Gómez, y ha afirmado que la primera reunión "de cortesía" con él la se ha producido esta mañana.