González Afonso: "Me he encontrado con el abandono palpable de autovías y vías nacionales"

Emilio González Afonso responde al perfil de político campechano, que no populista, capaz de llegar a todos los recunchos de la provincia, uno de los baluartes del delegado del Gobierno, Javier Losada. Reconoce que cuando recibió la propuesta de ser subdelegado del Gobierno en Ourense en su despacho de médico de familia en Riós se sintió tan halagado como sorprendido. Hacía ya tiempo que había dejado la política (2007), tras pasar por la alcaldía de Verín, cuando sonó el teléfono que le resucitó políticamente.

Es el único subdelegado varón en Galicia. ¿No había un perfil femenino adecuado en Ourense?

En nuestra organización hay mujeres maravillosas y capacitadas para este cargo. En Ourense, se optó por un perfil como el mío, por cuestiones del momento. La balanza así no queda tan desequilibrada (sonríe).

Usted que está acostumbrado a diagnosticar, ¿considera que la provincia ha sido maltratada por los sucesivos gobiernos centrales con proyectos que no acaban de salir del cajón?

El PSOE lleva fuera del gobierno bastante tiempo y el PP tiene cierta responsabilidad si dejó de mano proyectos importantes. Es de justicia que, a partir de ahora, sea el compromiso del Gobierno central y la Delegación del Gobierno, poner a la provincia en el lugar que le corresponde y recuperar la deuda histórica con respecto a inversiones e infraestructuras. Es una provincia clave con las comunicaciones a la Meseta y el corredor Atlántico. Ahí estaré para impulsar los proyectos importantes.

En todo lo pendiente, que es mucho, ¿donde urge apretar las tuercas?

A modo de preámbulo, decirle que al llegar aquí me he encontrado con el abandono palpable de vías nacionales y autovías. En poco tiempo, hemos impulsado la conservación y rehabilitación del firme para mejorar la seguridad vial, con obras de emergencia ya en ejecución. En cuanto a proyectos pendientes, en el último trimestre empezarán las obras del firme de la N-525 (Sandiás-Allariz), presupuestadas en 530.000 euros.

En cuanto a los proyectos de gran calado, tenemos la A-56 (Ourense-Lugo) en el tramo Eirasvedras-Quintela, con 30 millones y que conectará con la N-120 para impulsar el bulevar termal, y Quintela-A Casilla, con 95 millones. En ambos casos, el proyecto está en redacción. En la conexión de la N-120 con la 536 en O Barco, con 63,6 millones, el proyecto está aprobado y la previsión es que se liciten las obras -5,7 kilómetros- cuanto antes.

(A continuación detalla el estado de la A-76 -León-Ourense- en los tramos más avanzados o la inversión en el firme de la A-52 , N-120 -con carriles adicionales en Nogueira y Pereiro con 5 millones de euros- o la N-536).

¿Nos subiremos al AVE en 2020?

Fomento y Adif están impulsándolo casi a diario con licitaciones y contratos de obra. El horizonte está a finales de 2019 para las pruebas.

¿Renuncian al proyecto de Foster para la Intermodal o ya dan por buena la opción lowcost que tanto criticaron?

No me voy a meter en profundidades. Los importante es llegar a un acuerdo para una estación funcional para la ciudadanía.

Se resignan con el lowcost...

Lo importante es buscar una solución lo más adecuada posible. Los caminos están marcados para una estación útil y funcional.

¿Debe ser Ourense el gran nudo central del transporte de mercancías como dice la CEO o ese papel le viene mejor a Monforte?

Hay una agenda marcada e incluso reconocida desde instancias europeas. El puerto seco y la logística están ubicados en Monforte (Lugo) y es razonable. Otra cosa es que se aprovechen las comunicaciones con la Meseta desde Ourense. El consenso es que Ourense sea el nudo de comunicaciones de viajeros sin cuestionar que Monforte sea nudo de mercancías. Y hasta ahora los empresarios de Ourense lo veían bien. Los localismos puros y duros llevan a entorpecer los proyectos.

Sumerjámonos en el Barbaña: ¿Quedará impune la muerte de 17.000 peces en 2009?

Acato lo que dicen los jueces. Otra cosa es lo qué podemos hacer. Debemos poner las cosas en positivo a partir de ahora y eso significa que todas las instituciones que estamos a la ribera del Barbaña nos involucremos, incluidos los empresarios , asociaciones vecinales y ecologistas. Estoy intentado crear una comisión de seguimiento que pueda mentalizar desde el punto de vista medioambiental. Es necesario un nuevo camino con prevención , preocupación y propuestas.

Pero los vertidos continúan casi a diario una década después.

Por eso la comisión quiere hablar de ello con una acción "in vigilando" de la situación, en la que el mundo empresarial esté presente. Ya contacté con su representante en San Cibrao. Hay proyectos en marcha desde la Confederación y sensibilidad en las administraciones para mejorar los saneamientos y controlar mejor los vertidos e incrementar las inspecciones, pero siempre involucrando a las empresas de los distintos polígonos. Los que cometieron delitos ecológicos deben saber que no puede volver a suceder. Es bueno mantener este planeta, este río y no contaminar. Tras la mala experiencia, es necesario iniciar un nuevo camino, cada uno en sus competencias.

El reto demográfico se presenta como un gran desafío. ¿Qué esperaremos del Gobierno?

Es una provincia machacada demográficamente pero hay que fijar población atrayendo más inversiones y dando un tratamiento personalizado al medio rural. El Gobierno central participó en el proyecto de mejoras tecnológicas con la Diputación con seis millones de euros; tenemos en marcha planes de vivienda que revertirán en el rural... Sin olvidar los programas de protección de menores y escolares contra la pobreza infantil que les garantiza tres comidas diarias.

Pero aquí tenemos pocos niños

A los que tenemos hay que protegerlos y hay niños que solo tienen una comida al día. La Xunta de Galicia también tiene que poner en marcha proyectos.

¿Qué análisis hace de lo sucedido en la Comisaría desde 2014?

Es un tema heredado y judicializado. Al parecer, sin salida directa que apunte hacia ningún sitio. Pero se está trabajando para encontrar una salida. El juzgado tendrá la última palabra.

Disculpe, no entiendo lo qué quiere decirme

La resolución del caso está en manos del juzgado. No debo decir nada al respecto.

En el caso del parricida de Las Palmas fugado, ¿falló la coordinación teniendo en cuenta que las fuerzas de seguridad se enteraron tarde?

Se siguió el protocolo establecido para intentar encontrarlo y la subdirección del centro nos dice que se comunicó. Es un hombre que en prisión se había comportado bien hasta ahora. Su estado de salud no es el mejor y, en este momento, no reviste una peligrosidad importante. Lo localizaron en Silleda pero se le perdió la pista.

¿Para cuando el módulo de seguridad en el hospital?

Es una prioridad y se resolverá con voluntad por parte de todos.

"Tenemos posibilidad real de un cambio en la ciudad"

Mientras PP y BNG ya han proclamado a sus candidatos para la ciudad, el PSOE se lo está pensando. ¿Habrá primarias?

Yo no soy más que un militante más de este partido. Es una cuestión de organización interna del partido, no soy quien para decir si habrá o no primarias.

Pero me puede dar su opinión ...

Soy un militante disciplinado y si la dirección lo dice, las habrá. Si decide que es mejor buscar listas de consenso y evitar las primarias, a mí también me vale. Soy un hombre disciplinado.

¿Le gusta un nombre más que otro?

Milito en la agrupación socialista de Verín y le puedo decir que en mi agrupación ya deben tener candidato (Gerardo Seoane). ¿En Ourense? Encontrarán al mejor candidato, estoy seguro.

Dice Baltar que en Galicia hay Feijóo para rato porque no hay oposición. ¿En Ourense hay Baltar para rato?

Si miramos las estadísticas y encuestas que están saliendo deberíamos ponerle un interrogante a esta cuestión. En los grandes núcleos de población y grandes villas, la gestión del PSOE es buena y hay opciones de repetir. Tenemos incluso posibilidades, por primera vez, de dar un cambio importante, sobre todo en la ciudad y comarca de Ourense. Posibilidades reales para cambiar el absolutismo que se vive en esta provincia. Sería un ejercicio de higiene política bueno.

¿Debe dimitir la ministra Delgado?

Si el presidente del Gobierno, como responsable máximo de la ministra, la avala en este momento, mañana no lo sé, no voy a ser yo el que diga que tiene que dimitir.

Con Pedro Duque son cuatro los miembros del Ejecutivo en tela de juicio en 112 días. ¿Qué le dice a aquellos que aseguran que se resquebraja "el gobierno bonito de Sánchez"?

No creo que sea un gobierno bonito, es un gobierno que trabaja en cuestiones importantes para la ciudadanía. Hubo compañeros ministros que se hicieron a un lado para no perjudicar, para no "enzoufarla". Pedro Sánchez sigue un rumbo para cambiar criterios, para lograr otro tipo de gobierno en el país. Los ministros sé que se apartarán si entorpecen. Pero, si tienen apoyo, por algo será.