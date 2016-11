Del Got Talent España al Factor X lituano: el viaje musical de la ourensana Aida Blanco

Casi sin tiempo para deshacer la maleta, la ourensana Aida Blanco pisó territorio lituano para vivir la experiencia del Erasmus. Sin saber que el primer capítulo incluía la participación en uno de los concursos musicales más importantes del planeta: Factor X.

La oportunidad no surgió de la nada. El talento de la joven levantó a Edurne en las audiciones de Got Talent España, aunque Aida se marchó con sabor agridulce por no pasar a la siguiente fase. Ahora, sus ganas de conocer mundo, y en concreto, el país en el que pasará los próximos meses, le trajeron este regalo de cumpleaños. Coincidencia “bonita”, el programa lituano emitió su actuación mientras festeja los 22 alejada de los suyos, pero contenta con la experiencia.

“Empecé a investigar por Facebook y a hablar con gente para preguntar cómo es el país, el tiempo, las cosas relacionadas con la música…Un jefe de una discoteca me escuchó y se interesó por mí. Le envió mi material al productor de Factor X”, relata.

“Hola, ¿qué tal? Soy Aida” es una de las pocas frases que tuvo tiempo de aprender, cuando ya se vio subida al escenario del programa ante el público lituano. No estaba sola, un DJ local, Paul Monroe, la acompañó interpretando el tema Habits, ya que la competición de ‘solistas’ se había cerrado antes de que su ‘descubridor’ topara con su voz. Con todo, el grupo se llamó ‘Aida’, por decisión del DJ que le ayudó en el escenario, encandilado también con la ourensana.

“Me sentí muy emocionada, demostrar lo que yo soy en un concurso tan internacional y en un país que no conozco fue muy enriquecedor”, cuenta. Fue sin miedo a divertirse. “Aunque eché de menos el calor de España”, dice.

El público de Vilna conoció a Aida Blanco y aplaudió su versión de Habits, de la cual ya grabó un videoclip en el Liceo de Ourense. Al final, el jurado se decantó por unas raperas lituanas para la siguiente fase. No importa, “no necesitas esto, ya estás haciendo cosas profesionales”, le racalcó el jurado de Factor X. Una experiencia más para guardar en la maleta de esta joven de O Couto, que continúa su odisea en Lituania, donde su música ocupa un lugar desde hoy.