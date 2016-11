Goyanes: “A nosa idea é crear unha cervexa 100% galega"

Elaborar una cerveza 100% gallega es el objetivo de Álvaro Goyanes, administrador de la fábrica Auriun S.L., ubicada en la calle Remedios, que ya tiene en el mercado cinco referencias. "A nosa idea é facer un fermentado espontáneo con maltas de cebadas galegas e aislar unha das cepas que consigamos obter para poder propagala e utilizala en cervexas propias", indicó Goyanes. "Non sabemos si vai estar catalogada porque é posible que consigamos extraer unha cepa de levadura xa encontrada", matizó.



El proyecto cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias del Campus de Ourense, que puso a su disposición sus laborativos. "Teñen un reactor biolóxico no Parque Tecnolóxico para poder propagar as levaduras en ambiente estéril elimando calquer tipo de microorganismo que as moleste. Isto é importante. Na nosa fábrica non o poderíamos facer porque non temos ambiente estéril", puntualizó Goyanes. Un proceso lento "pero sabemos que para ter un producto cun valor galego hai que intentar que tódalas materias primas sexan de aquí. Polo menos temos a agua, que é o 99% da cervexa", indicó. El resto de componentes, maltas, lúpulo, levaduras y los adjuntos, los compran fuera de España. En este sentido, Goyanes destaca que en España la elaboración de cerveza nació de una manera industrial e insiste en la dificultad para realizar un producto 100% gallego. "A día de hoxe é moi dificil porque as maltas necesitan dunha industria que as faga. En España, hainas en Navarra, Albacete pero en Galicia non hai. Deixamos caer a San Martín, unha cervexeira que había en Ourense, que a comprou Mahou", puntualizó Goyanes.



La fábrica de cerveza Auriun S.L. tiene en el mercado producción convencional y ecológica. Dentro de la primera, cerveza rubia, tostada, de calabazas y negra, mientras que en ecológico sacó una referencia con maltas de centeno y cebada. "A xente consúmeas e gústalle. O seguinte paso é publicitarnos un pouco máis para chegar a todo o mercado", indicó Goyanes.



En cuanto a las principales diferencias de ambas líneas, para la elaboración de la convencional "utilízanse materias primas que hai no mercado mentres que na ecolóxica, vén con certificados de conformidade e selos que acrediten que non teñen pesticidas", indicó. "A agricultura ecolóxica está respectando ao medio ambiente. É a diferencia fundamental", puntualizó Goyanes.