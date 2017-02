¿Muralista, arte urbano, pintura hiperrealista?

No me gustan las etiquetas; como dicen por ahí, yo pinto y punto. Graffiti desde luego no es, el graffiti lo abandoné hace bastantes años. ¿Hiperrealismo? Hace tiempo que no pinto en colores realistas tipo carnosidades y demás, lo hago más en tonos monocromáticos jugando con las luces e imitando iluminaciones artificiales, neones.

¿Cuántos graffiteros puede haber en Ourense?

No lo sé, estoy un poco perdido de los que empiezan. Sí veo firmas nuevas de chavales en la calle, pero no los conozco a todos, ni sé cuántos son. Cuando yo empecé éramos 10 o 15. Nos inspirábamos en unos cuantos que pintaban bien, que hacían grafías, murales, buenas composiciones, fue por lo que yo me adentré en este mundo. Luego, la gente tiene otras ocupaciones, trabajos que los alejan de la pintura, y lo van dejando. Con los años nos hacemos más vagos. Recuerdo cuando se juntaban 5 o 6 para dar fondo blanco a una pared. No sé, puede que hoy seamos una decena.

¿Qué necesidad le lleva a un chico a pintar en la calle?

Al principio se juntan muchas cosas, ganas de llamar la atención, que vean tu nombre escrito en la pared aunque sea de manera anónima, ¿quién será? También es una cuestión de egos, de decir yo estoy aquí. Después, depende de las inquietudes de cada cual, si son pintadas artísticas o meros actos vandálicos. A mí siempre me gustó más hacerlo con calma, ejecutar un buen trabajo, por eso quizás me acerqué al realismo, donde queda claro a qué se tiene que parecer.

¿Qué le diría a mis vecinos de enfrente que le han pintado una pared blanca e impoluta?

No puedo explicar nada. Vivimos en una sociedad donde es fácil comprar un bote de spray, además tampoco tienen por qué pertenecer al mundo del graffiti, mucha gente lo hace por reivindicación política sin ninguna pretension artística. Los jóvenes necesitan marcar su territorio, muchos compararán esta necesidad con los meados de los perros. Los perros van meando por todos lados para marcar su sitio, esto es un poco parecido.