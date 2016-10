Gran expectación por “Santoalla"

La 21 edición del Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF) abrirá hoy uno de sus ciclos más especiales. A las 20,00 horas, las luces se apagarán para dar comienzo a la gala de apertura con la proyección de su película inaugural, "Santoalla", un documental sobre el conflicto vecinal surgido entre la familia Rodríguez y la pareja formada por Margot Pool y Martin Verfondern (fue asesinado en enero de 2010) en este pequeño pueblo de Petín.



La historia fue recogida por los americanos Daniel Meher y Andrew Becker, que se estrenaron como directores con este largometraje. "Santoalla" ya ha recorrido cuatro festivales internacionales y recogido dos premios a mejor documental. Estos factores, junto a la ubicación de la historia, han levantado una enorme expectación, que ya ha sumado una segunda proyección el sábado a las 17,00 horas.



Fran Gayo, director del OUFF, explica que el que la gala de inauguración "genera tanta expectativa que casi se despega del resto del festival por la cantidad de trabajo que genera" . Reconoce que tiene la sensación de que "hay una parte del OUFF que termina hoy por la noche cuando veamos que la gala salió bien, porque estas dos últimas semanas han estado dedicadas a la inauguración". Tampoco dudaba en resaltar lo "ilusionados" que están con este evento.



Gayo, que no quiso adelantar nada sobre la gala, explicó que les parece que "quedó muy lucida y que el guión está muy bien", pero que no les "apetece que tape la proyección de la película de Santoalla ". Y es que el director incide en que para ellos es el centro del primer día de festival. "Es una película importante, casi se podría decir que nos cayó del cielo, nos encaja perfectamente en el festival y responde a la línea de programación", explicaba el director, que no dudaba en reconocer que hace poco más de un mes no estaba en la inauguración, pero que, "según llegó, la vimos y dijimos que tenía que estar compitiendo porque es muy buena", explica Gayo.



El director destaca que pronto se dieron cuenta de que era perfecta para la inauguración: "No solo porque fuese una película muy potente y que podía servir para muchos tipos de público sino porque también explicaba bien el festival que queremos hacer este año", recalcaba. Además, una película grabada en Ourense, un factor que parece hacerse el menos relevante ante un documental que describe como "narrado al ritmo de thriller , muy bien construido, con imágenes de archivo, muy espectacular y aditivo, que empiezas a ver y no puedes dejar de mirar a la pantalla", remataba Gayo.



Hoy cuentan con que el Auditorio "va a estar hasta arriba", pero los niveles de venta parecen "muy esperanzadores", como en el caso del OUFF Escola, en el que la venta va "muy alta", explicaba el director.



La dinámica regular del festival comenzará mañana, con las proyecciones, presentaciones, encuentros con el público y votaciones. Una apasionante rutina cinematográfica que se repartirá hasta el día 5 entre el Auditorio, el Principal, Ponte Vella, el Cineclube Padre Feijóo, Xinzo da Limia, O Carballiño y Celanova.