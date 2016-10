Una grúa acumula más de 4.500 euros en multas

La grúa que instaló la empresa Pozanca en el solar número 10 de la calle Pelayo, en el casco viejo de la ciudad, acumula ya 4.500 euros en multas, una cifra que podría duplicarse en las próximas semanas si la citada empresa no la retira. Las sanciones fueron impuestas por el Concello al entender que la instalación, un armazón de hierro con más de 30 metros de altura, en la que se sujeta una pluma de otros 41 metros, representa un peligro para los vecinos y viandantes. Además, entienden que "afea" el casco histórico.



El Concello acaba de abrir otro expediente sancionador a la empresa, cuyos responsables no se personan en la causa ni tampoco responden a los requerimientos municipales. Al menos, así lo aseguró el director del Servicio de Rehabilitación del Concello, José Manuel Oliver. "La empresa quebró y está resultando difícil resolver la situación", explicó, asegurando entender las quejas y peticiones de los vecinos para que sea retirada la grúa.



Las primeras sanciones ya datan de hace dos años. Entonces, el Concello dio a la empresa un plazo de 45 días para que retirara la estructura de hierro, que fue colocada para construir inmuebles en el solar.



El Concello ya barajó la posibilidad de retirarla con medios municipales y después cargar la factura a la empresa, pero, al final, desechó la idea porque el importe de los trabajos lo tendrían que pagar todos los ourensanos. La empresa, al estar en quiebra, hará el mismo caso que con las notificaciones de la multas.



Eso sí, todas la sanciones están amontonadas y José Manuel Oliver no descartaba ayer que el Concello acuda a la vía ejecutiva e incluso a un contencioso para que Pozanca ingrese el dinero en las arcas municipales. Y mientras, el vecindario reclama la retirada del mole de hierros al entender que puede caer durante el invierno con un golpe de viento a la lluvia. "Si cae sobre un edificio, lo derriba", apuntó un residente, José Antonio Feijóo.



Los técnicos municipales inspeccionan a diario el lugar para comprobar su estado. No lejos del lugar, en la calle Julio Prieto, hay otra potente grúa que también genera críticas entre los vecinos. En este caso, según Oliver Rivera, la empresas tiene permisos de la Xunta y Concello.