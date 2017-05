Los grupos exigen "axilidade" con el AVE hasta Vigo y Lugo

Un clásico de las sesiones plenarias como la infraestructura ferroviaria vivió ayer un nuevo capítulo en el Pazo Provincial. Los grupos de la Diputación se unieron para reclamar "axilidade" al Gobierno central en la construcción de la red de alta velocidad, fijando como "prioridades" las conexiones a Vigo y Lugo que refuercen el carácter nodal de la estación del Empalme.

Así lo refleja el acuerdo aprobado, que recoge la enmienda presentada por el PP a la propuesta inicial de Democracia Ourensana. El portavoz popular, Plácido Álvarez, recordó que lo "importante" es que la alta velocidad "chegue canto antes", pero indicó que "parece razonable o impulso ás conexións con Vigo e Lugo". El diputado de DO Armando Ojea analizó las ventajas "empresariais e sociais" que supondría reforzar la relación en el sur de Galicia, mientras Francisco Fraga (PSOE) afirmó que ser "a encrucillada é un revulsivo necesario". El nacionalista Ramiro Rodríguez reprochó "a obsesión de conectar con Madrid e olvidar a vertebración das cidades do país".

Por otro lado, también suscitó consenso la iniciativa planteada por DO sobre la necesidad de mejorar la seguridad de motoristas y ciclistas en las carreteras de la provincia, informando el diputado del PP Pablo Pérez de que el grupo de gobierno ya inició a principios de año un estudio para analizar los puntos de riesgo y cambiar los guardarraíles "gradualmente" por el denominado Sistema de Protección a Motoristas, así como instalar paneles informativos de las zonas conflictivas.

El popular explicó a Ojea, promotor de la moción, que resultaría imposible instalar el sistema en toda la red ya que el presupuesto se dispararía, por lo que pidió "ser coherentes" y analizar pormenorizadamente la situación.

Impulso al arqueolóxico

El grupo socialista encontró el respaldo del resto de formaciones para sacar adelante una moción que pretende activar las actuaciones previstas desde hace más de una década en el Museo Arqueolóxico. El portavoz del PSOE, Francisco Fraga, comparó la situación del recinto con "unha longa noite de pedra, xa que parece que as obras non van empezar nunca". El diputado de Cultura, Manuel Doval, recordó que el Concello de Ourense "todavía ten sen resolver o tema urbanístico", mientras que DO y BNG cuestionaron la escasez de las partidas consignadas por el Gobierno central para el proyecto, apenas 240.000 euros en este ejercicio.

Por otro lado, en la sesión plenaria se dio luz verde a asuntos propuestos por el gobierno, como la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de tasas por los servicios de la Red de Centros de Recogida de Animales Abandonados, el cambio de titularidad de la OU-1201 o la cesión a la Diputación de una carretera entre Xinzo y Vilar de Barrio.

Respaldo unánime a la concesión de la medalla de oro a Casares

El orden del día del pleno incluía también la ratificación de la providencia de la Presidencia de incoación del expediente para la concesión de la medalla de oro de la provincia al escritor Carlos Casares, un anuncio efectuado por Manuel Baltar el pasado 17 de mayo.

Todos los grupos políticos respaldaron la iniciativa para homenajear a una de las figuras literarias más reconocidas de la provincia, "un exemplo de xenerosidade", como indicó Manuel Doval.

No obstante, incluso estando de acuerdo, la oposición consideró que la propuesta tenía cierto carácter oportunista, por ser incluida en el pleno por la vía de urgencia. "Hai certa improvisación e premura, mágoa que non se tivese aprobado antes", indicó el socialista Francisco Fraga.

Servicios bancarios

La mayoría absoluta le valió al PP para sacar adelante una enmienda propuesta a una moción del PSOE en la cuestionaba el cierre de oficinas de Abanca en el rural. El diputado popular José Antonio Feijóo destacó el papel que realiza la entidad bancaria y puso sobre la mesa la necesidad de negociar para que esta pueda seguir prestando un servicio eficiente. La oposición no compartió esa visión.

Por otro lado, también se aprobó un acuerdo, con los votos del PP, para instar al Gobierno central a que revise la legislación actual para permitir a los concellos una mayor capacidad de maniobra con los superávits generados en cada ejercicio.

Las enmiendas del PP a cinco de las seis mociones enfadan a la oposición

Aunque el PP no presentó en este pleno ninguna moción, la elaboración de enmiendas para cinco de las seis iniciativas que propusieron los partidos de la oposición no sentó nada bien a los diputados de PSOE, DO y BNG, que entendieron que los populares utilizan "de manera perversa" su mayoría absoluta para cambiar el sentido de las propuestas, como señaló el diputado del BNG, Ramiro Rodríguez.

"Acabamos apoiando cousas cos acordos que vostedes queren", indicó la socialista Elvira Lama.

Más molesto se mostró Armando Ojea, de DO, que destacó que la situación "parece de tiquismiquis, propia dun enmendador compulsivo".

Desde la bancada popular, se defendió el trabajo realizado por el grupo, entendiendo que las enmiendas que se someten a consideración del pleno "axústanse sempre á realidade", criticando que la oposición "pretenda retorcer sempre as palabras".

Insistencia en la dimisión de Baltar pese al archivo de las diligencias

La noticia conocida esta semana del sobreseimiento previo de las diligencias en las que figuraban como investigados el presidente de la Diputación, Manuel Baltar; su padre y antecesor en el cargo, José Luis Baltar; el jefe de servicios de Recursos Humanos del ente, José Luis Suárez; y Teresa Fernández, la mujer que presentó la denuncia contra el primero, tuvieron también su cuota de protagonismo en el pleno, insistiendo la oposición en la petición de dimisión de Baltar.

El primero en atacar fue el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, que recordó que su formación ha recurrido el fallo, calificando la actitud del líder provincial de "repugnante".

Ya en el turno de ruegos y preguntas, Francisco Fraga señaló que la salida del mandatario es "obrigada por danar unha institución na que se esixe exemplaridade". Ramiro Rodríguez aseguró que su formación "reafírmase en que non debería estar aí, cun comportamento non merecedor do cargo".