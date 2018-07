Grupos de folclore de Sudáfrica, Tahití o Ucrania traerán su espectáculo a Ourense

Compañías de Bielorrusia, Ucrania, Argentina, Colombia, Sudáfrica y de la isla de Tahií, en la Polinesia francesa, participarán en las Jornadas de folclore llevando sus espectáculos a dieciséis localidades de la provincia de Ourense del 6 al 16 de agosto, informaron este martes los promotores.

Se trata de las compañías Ama-Zebra Folk Dance Ensemble (Sudáfrica); Danzar (Colombia); Poltava Ensemble of Song, Music and Dance (Ucrania), Ballet Calden Gaucho (Argentina), y Folk Dance and Music Group Belaya Ru (Bielorrusia) y Hei Show Tamure, de Tahití.

En una conferencia de prensa, el vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, ha subrayado que esta 35 edición del festival pretende contribuir a convertir la provincia de Ourense en "aglutinadora de la oferta cultural".

La directora del teatro Principal, Olga Mojón,donde se desarrollará el festival, ha destacado la calidad de las compañías que participan cada año en estas jornadas, que tienen "interés del público", ha dicho.

Por su parte, el coordinador artístico, Xulio Fernández Senra, ha asegurado que son "grupos del máximo nivel" que han participado en otros festivales y ha destacado al Ama-Zebra Folk Dance Ensemble y al grupo de Tahití.

Senra ha explicado que en cada localidad actuarán tres países diferentes que ofrecerán cada uno dos espectáculos, lo que supondrá poder ver "seis variedades de danza".

Tras la ceremonia inaugural, los grupos recorrerán durante diez días Bande, Trives, O Carballiño, Manzaneda, O Barco, Allariz, A Rúa, Maceda, Castro Caldelas, Celanova, Viana do Bolo, Xinzo, Entrimo, Verín, Ourense y Ribadavia.

El presupuesto “se mantiene” al igual que en años anteriores en 140.000 euros para gastos relacionados con la manutención, transporte, publicidad, luz y sonido, comida y el montaje, según los organizadores.