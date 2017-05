Los grupos intentan hoy un difícil pacto presupuestario

Diez días después de hacerse pública la propuesta del gobierno local, los grupos políticos del Concello arrancan esta mañana la negociación para tratar de llegar a puntos de acuerdo y posibilitar la tramitación del proyecto para su aprobación en el salón de plenos. No obstante, a la vista de las posturas manifestadas por las cuatro formaciones con representación en la corporación, con cruce de reproches entre gobierno y oposición, se vislumbra un horizonte difuso.

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez -que no participará en las negociaciones al delegar en la edil de Facenda, Ana Fernández Morenza-, pide al resto de representantes que acudan "coa vontade e o ánimo de desbloquear a situación", intentando hacer ver que se trata de "unha negociación moi técnica", con la mayor parte del presupuesto comprometida en gasto corriente o de personal.

"Se chego a estar na situación dos outros, tería claro que apoiaría as contas polo interese da cidade e non iría a por votos ou a facer dano", señaló el regidor, que evitar fijar un plazo máximo para resolver las negociaciones, dejando abiertas todas las "alternativas", entre las que está vincularlos a una moción de confianza si no logra el respaldo necesario.

Para Democracia Ourensana, la negociación no arranca "con el mejor clima", alertando sobre las "trabas absurdas en los derechos fundamentales de la oposición". La formación que lidera Gonzalo Pérez Jácome censura que se le negase poder recibir el borrador en formato digital "para que tardemos 15 días en picar a mano las cantidades". "Además de maliciosos indolentes, son infantiles y se pierden en chiquilladas", indica.

No solo DO se muestra escéptico con el trabajo realizado por el PP. En los últimos días, el portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, aseguraba que el proyecto "non se sustentaba técnicamente", desvelando que ya hay partidas del presupuesto "moi mermadas ou con saldo negativo". El socialista, sin embargo, mostraba su predisposición a "sentarse as veces que faga falta".

Por último, desde Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez señalaba con rotundidad que el borrador "é falso e carece de validez", asegurando que el gobierno municipal "ten o único obxectivo de superar o ecuador do mandato dicindo que teñen un proxecto de orzamentos". OUeC asegura que sigue siendo necesario modificar la Relación de Puestos de Trabajo. n