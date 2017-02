A 'Guardia Real' valora realizar en Ourense un acto para dar a coñecer as súas actividades

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, recibiu hoxe no Pazo Provincial a representantes da Guardia Real, acompañados polo subdelegado de Defensa en Ourense, Gustavo Doncel, quen lle informaron ao presidente provincial da iniciativa que está a valorar a Guardia Real de realizar na provincia de Ourense ao longo deste ano 2017.

Un acto para dar a coñecer aos cidadáns as diferentes actividades e misións que realiza este corpo, que constitúe a representación das Forzas Armadas ao servicio da S.M. o Rei, ao estar formada por forzas do Exército de Terra, a Armada, Exército do Aire e Corpos Comúns das Forzas.

Na reunión de hoxe participaron xunto a Baltar e Doncel, o comandante de Relacións Institucionais da Guardia Real, Francisco Javier Rodríguez; o comandante de Operacións, David Ramajo, e o tenente de Loxística da Guardia Real, Gonzalo de León.