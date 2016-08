“Me gusta repetirme a mi mismo que ningún tiempo pasado fue mejor"

¿Por qué decidió reunir estas crónicas de la emigración en un libro y ahora?

No tanto por nostalgia como por la relativa coincidencia de la situación entonces y ahora.

¿Cree que han cambiado mucho las cosas desde entonces respecto al movimiento migratorio o siguen parecidas?

Depende de si nos referimos sólo a la endemia gallega, multisecular y a varios continentes, o también a los movimientos migratorios en general, que hoy revisten más la afluencia imparable de refugiados africanos y asiáticos, que huyen de las masacres en sus países.

¿Cómo surgió aquella idea de viajar en busca de ourensanos?

Por iniciativa del entonces consejero delegado de La Región, el joven José Luis Outeitiño, Pilís, que era lo que hoy se llamaría un emprendedor compulsivo. La iniciativa fue todo un éxito que abrió el camino a la primera edición aérea en España, cuya vida se prolongó durante muchos años e incluso se amplió a una edición aérea para Latinoamérica.

¿Qué fue lo que más le impactó entonces durante aquel viaje?

Ver a las parejas besándose en plena rue a plena luz.

¿Qué aprendizaje, si es que hubo alguno, obtuvo de esa experiencia?

Nada que no previésemos, y hablo también en nombre, aunque no

explícito, de mis queridos compañeros de "aventura" Luis Padrón y Gonzalo Belay. Es decir, Europa, la del “milagro”,era sin duda la demostración de quienes vivíamos en la sombra de la caverna éramos nosotros y no los de más allá de los Pirineos.

Ahora con la perspectiva del tiempo, ¿ve algo de distinta manera? ¿Ha descubierto algo más impactante?

Sí, pero no más allá sino más acá: la España de hoy, si hacemos una retrogresión, es un paraíso comparado con “aquello”.Por eso, me gusta repetirme a mí mismo que ningún tiempo pasado fue mejor.

Ourense es una provincia de emigrantes, pero, ¿se les ha hecho justicia?

El mero hecho de que seamos emigrantes y, de una u otra forma, continuemos siéndolo, evidencia la injusticia perpetua.

¿Cree que tuvimos una memoria muy frágil con respecto a la emigración o no?

Sí, muy frágil. Lo lamentable es que esta tacha puede aplicarse lo mismo a quienes no tuvimos la desgracia de emigrar, que a una buena parte de quienes lo hicieron.

Se ha escrito lo suficiente sobre la emigración, ¿y se ha hecho bien o mal?

Cuantitativamente, poco. Cualitativamente lamento opinar que reina la mediocridad como mucho y me tengo por lector y cinéfilo empedernido.