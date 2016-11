“Hai boas palabras, pero non recibimos un euro"

El incendio declarado el pasado 14 de agosto en la Navea (Trives) dejó a los hermanos Luis y José Portela sin vivienda. Ambos residían con su madre en la pequeña aldea de O Seixo y las llamas devoraron en menos de un cuarto de hora todo lo que tenían de valor en el inmueble. "Hai moi boas palabras, pero o día de hoxe aínda non recibimos un euro", lamentó Luis Portela, recordando que tenía una póliza de seguro "pero a compañía aseguradora tampouco pagou nada".

La familia se dedica a la agricultura y ganadería de vacuno. El ganado no se vio afectado al estar en una nave que está apartada del inmueble. En la actualidad residen en el inmueble de un familiar en A Rúa, desde donde se desplazan a diario hasta O Seixo para dar de comer y cuidar al ganado. "Todos os días facemos 100 kilómetros no coche e esto parece non importarlle a ningúen", apuntó Luis Portela, asegurando que ya tramitaron la petición de ayuda ante la Consellería de Medio Rural "pero aínda non vimos ningún resultado. Papeles xa levamos tramitados unhes poucos", lamentó.