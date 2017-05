Hallado el bolso de Belén Rodríguez, desaparecida desde el 7 de abril

La Policía Nacional ha confirmado la aparición del bolso de la ourensana Belén R.E., de 57 años, que permanece desaparecida desde el pasado 7 de abril, con las llaves y su DNI dentro.



El bolso ha sido identificado en objetos perdidos, a donde había llegado tras ser localizado por una mujer en la fuente que hay en el interior del cementerio de As Caldas, muy cerca de la estación de autobuses donde fue vista por un grupo de jóvenes en estado de enajenación.



Fuentes de la investigación han señalado que el hallazgo se produjo sobre las 14,00 horas del día 8 de abril cuando una mujer lo encontró en la fuente que hay en el interior del cementerio de As Caldas y se lo entregó al vigilante. El hombre llevó el bolso a objetos perdidos, donde ha estado hasta que lo recibió la Policía, el 10 de mayo.



En el interior del bolso se encontraban el DNI de la mujer desaparecida, tarjetas de crédito, las llaves de casa y varios resguardos.



COLABORACIÓN CIUDADANA



Por parte de la Policía se considera que tuvo que haber una persona que encontró el bolso y lo colocó junto a la fuente. El operativo de búsqueda de Belén R.E. intenta encontrar a esa persona con la intención de situar el punto exacto donde pudo hallar el bolso antes de llevarlo hasta el cementerio.



Con este motivo facilitará una imagen del bolso a los medios de comunicación y pide la colaboración ciudadana para intentar situarlo en la zona. Cerca del cementerio de As Caldas se encuentran la estación de autobuses, uno de los últimos sitios donde fue vista, y el Río Miño, que ya ha sido peinado por un helicóptero y una lancha.



DESAPARICIÓN



Belén R.E. desapareció de su domicilio el 7 de abril, después de haber ido a comer con su madre en el domicilio de ésta en la calle Cardenal Quiroga, en el centro de la ciudad.



Equipos de Protección Civil, Guardia Civil y Policía de Montaña han colaborado en la búsqueda de la mujer desaparecida, tanto en la capital como en la zona de Trives donde poseía un local de turismo rural.