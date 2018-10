Heredeiros y el descenso urbano, lo mejor de hoy

Este sábado la agenda del Pulpo Extreme empieza temprano, especialmente para los participantes en la prueba reina de la jornada, la bajada DHU Mercedes Benz. Los bikers estarán calentando desde las 09 horas para afrontar el circuito que tienen que completar, "con salida sobre las 11 o 12 horas de Carmelitas y con meta en a As Burgas", explican desde la organización. Unos 70 participantes harán este recorrido, que pasa por la Praza Maior, donde se ha instalado para la ocasión una plataforma "para que los especialistas vuelen". Los bikers continuarán con el campeonato por la tarde.

Entre los participantes hay referentes nacionales e internacionales en este tipo de competiciones, como el vigués Rubén Gil, que presume de ser campeón del mundo de descenso en 2012 y de alzarse tres veces con el título de campeón de Europa. Gil se medirá por el título, si no hay sorpresas, con otros cuatro grantes de las bicis: el también olívico Toni Ferreiro, los lusos Emmanuel Pombo y José Borges y Édgar Carballo, vigente campeón en la bajada DHU del Pulpo Extreme.

Conciertos desde las 12 horas

Tras una primera jornada repleta de conciertos, las actuaciones de diferentes artistas también son uno de los platos fuertes de hoy. Empezará la sesión vermú a las 12 horas con el artista ourensano Indomable, a quién relevarán The Soul Jacket, Wondercovers y el dj Goose para ambientar la tarde.

Otra de las citas que cualquier curioso no debe perderse es la exhibición de bike trial de Javi Alonso, campeón de Europa y subcampeón del mundo. "Este momento va a ser muy divertido, porque busca que el público participe en sus demostraciones, haciendo saltos con ellos como obstáculos", señalan desde Pulpo Extreme.

Para finalizar, concierto gratuito de Heredeiros da Crus (23,00 horas en el Posío), con aforo limitado para preservar la seguridad de los asistentes.

Horarios

- A las 10,00: bajada DHU Mercedes Benz, desde Carmelitas y con meta en As Burgas.

- Desde la 12,00: conciertos en el Xardín do Posío de Indomable, The SOul Jacket, Wondercovers y dj Goose.

- A las 18,00: exhibición de bike trial con el campeón de Europa Javi Alonso, en el Posío.

- A partir de las 19,00: más conciertos, entre los que destaca el de Heredeiros da Crus a las 23,00 horas.