Herida una mujer tras colisionar su coche con un camión, en Viana do Bolo

Una mujer ha resultado herida este lunes tras verse implicada en una colisión frontolateral entre un camión y un turismo ocurrida en el término municipal de Viana do Bolo (Ourense).



Según ha informado el 112 Galicia, el camión, de transporte de áridos, iba vacío en el momento de producirse el accidente, pero obstaculizaba la circulación, según indicaron testigos que presenciaron el accidente.



El impacto ocurrió en el lugar de Prado Cabalos, en la carretera que une Viana do Bolo y A Gudiña, a su paso por el municipio ourensano de Viana do Bolo.



Tras recibir la llamada de un particular, pasados diez minutos de las 12,00 horas de este lunes y, tras indicar que había una mujer que necesitaba asistencia sanitaria, el 112 Galicia requirió los servicios del personal sanitario.



En concreto, el 061 desplazó al punto una ambulancia asistencial que llevó al Hospital de Verín a una mujer de unos 40 años de edad, según han confirmado fuentes sanitarias.



Asimismo, el servicio de emergencias solicitó la colaboración de los agentes de Tráfico, de los efectivos del GES de A Gudiña y de Protección Civil de Viana do Bolo.