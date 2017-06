Cuatro hermanos de Julia dos Ramos sospechan aún del hijo mayor

Una parte de la familia de Julia dos Ramos en Verín sigue desconfiando del hijo mayor del matrimonio, Rodrigo Barrio, interno en el colegio San Gabriel, a unos 80 kilómetros de la capital burgalesa, cuando ocurrieron los hechos. Este llegó a ser el principal sospechoso policial y fue detenido en junio de 2007, pero el procedimiento abierto por el Juzgado de Menores acabó archivándose. Ahora, con casi 30 años, ejerce la acusación particular.

El abogado Adolfo Taboada representa a cuatro de los hermanos de Julia, personados en el causa judicial desde el principio, asegura que "los indicios contra Rodrigo siguen estando ahí". Según expone, incluso son más numerosos que los que han trascendido para imputar a Ángel Ruiz. El letrado valora que el hijo mayor guardaba en una caja de caudales hallada en la vivienda de Queirugás un anillo de su primera comunión con las iniciales R.B "que faltaba de la escena del crimen".

Esta joya, según Taboada, colgaba del cuello de la madre y hay una hermana que dice que Julia la llevaba consigo la última vez que estuvo en Verín. "Ese anillo se fue a Burgos y está claro que los anillos no tienen patas para desplazarse", ironiza Taboada. Este último es rotundo cuando asegura que en estos momentos de la investigación "no hay nada tan objetivamente potente para vincular a Ángel Ruiz con el triple crimen como el anillo que tenía en la caja Rodrigo y no sabe explicar cómo llegó ahí". Y resalta que mintió cuando dijo que no tenía llaves del piso de Burgos o que no sabía conducir.

Recuerda que el hijo mayor mantenía una mala relación con su padre. Las víctimas aparecieron cosidas a puñaladas, lo que evidencia "motivos pasionales".