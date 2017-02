Tres historias en un día para 'pequeños detalles'

Los escaparates de la ciudad han transformado el cartel de 'últimas rebajas' en un espacio para el amor. Peluches, bombones, flores y perfumes: lo más recurrente para incitar a los enamorados a la compra. "Algún detallito siempre cae", es la afirmación general de las parejas. Los comerciantes lo saben y se frotan las manos: ya está aquí San Valentín.

¿Cómo celebran los ourensanos esta fecha señalada? Iván Alonso(1992) y Amaya Lois(1993) llevan casi seis años juntos, y los dos coinciden en que es un día especial, pero "no hacemos nada del otro mundo, el amor se demuestra todos los días". Se conocieron en una biblioteca y empezaron a hablar por mensajes de texto, hasta hoy. María José Veloso (1972) y Miguel Fernández (1967) acaban de celebrar sus bodas de plata por todo lo alto, aunque hay que sumarle dos años de noviazgo. "Presentounos unha prima nas festas de A Guía,en Gomesende, xa fai 28 años", recuerda María José. Tampoco harán nada especial, con una cena tranquila les basta. Y en el otro punto, Daniel Vegas (1995), disfrutará del día soltero, pero muy ilusionado viendo a parejas enamoradas. "Trabajo en una pizzería y regalaremos un postre en forma de corazón a los novios que vengan a cenar. Será mi forma de celebrarlo", explica entre risas.

Mientras tanto, las redes sociales ironizan con el tradicional mensaje "Díselo con flores", una clara invitación al consumismo, que deja paso al humor con el "Dillo con toxos". Retranca galega para hacer del Día de San Valentín uno más del calendario.

Iván Alonso y Amaya Lois: Un amor de juventud que nació en la biblioteca

"Íbamos al mismo instituto pero la primera vez que me atreví a hablar con ella fue en la biblioteca", recuerda Iván. A partir de ahí, comenzaron a hablar por mensajes de texto. "Ese día noté lo que puedo corroborar seis años después, que es una de las mejores personas con las que me crucé en la vida", dice él. Amaya, orgullosa, cuenta que su novio es muy detallista, aunque "el amor lo vivimos todos los días, lo importante es demostrar a diario lo que quieres a esa persona". Ella se acuerda de las fechas señaladas de su relación y él es un romántico, según cuentan. Pero, además de amor, para Amaya esta fecha es especial por ser el santo de su padre. Doble celebración.

María José Veloso y Miguel Fernández: Un flechazo en la verbena del pueblo, hace 28 años

María José y Miguel llevan juntos toda una vida. Su última celebración, en noviembre, fueron las bodas de plata. En San Valentín, se conforman con una cena para dos, y así ha sido en los 28 años que llevan juntos. Se conocieron en las fiestas de A Guía (Gomesende) y se volvieron a ver en otra verbena unas semanas más tarde.

Después de un tiempo, vinieron las citas en Ourense, donde residen hoy. Casi tres décadas después vinieron dos hijos y muchos momentos para enmarcar. Con los pequeños detalles que marcaron el inicio de la relación, siguen disfrutando hoy. "Gústanos pasar tempo cos amigos na fin de semana, ou saír a cear ", relata la pareja.

Daniel Vegas: Un soltero muy feliz viendo a los enamorados

Daniel Vegas lleva más de un año y medio de soltería, pero celebrará esta fecha a su manera. "Yo pasaré el día trabajando, como el año pasado, y seguramente me tocará ver a muchas parejas disfrutar de San Valentín". Trabaja en una pizzería y regalarán un postre en forma de corazón a todos los enamorados que cenen allí. Esa será su forma de festejar el día con ilusión.

"Yo no soy de tener muchas novias, ahora mismo prefiero centrarme en otros aspectos de mi vida como mi empleo", cuenta. Sin embargo, apuesta por el Día de San Valentín como una fecha especial, "aunque para los enamorados, claro". Soltero y feliz, su presupuesto para hoy es el más barato: cero euros. "A no ser que aparezca alguien especial", dice entre risas.