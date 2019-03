Los hombres y el feminismo: “Debemos estar xuntos nisto"

El feminismo y los hombres. A la hora de hablar de igualdad, todos deben implicarse, y así lo aseguran algunos de los políticos de la provincia. Todos, con puntos de vista diferentes, eso sí, señalan su compromiso con la igualdad. A las puertas del 8-M, Día de la Mujer, no dudan en mostrar que los hombres también se involucran.

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, señala que la mujer "dun xeito imparable vai accedendo a todos os estamentos e esferas, e quen non queira velo está fóra de realidade". Asimismo, Vázquez asegura que siempre apoyará "a promoción do empoderamento, a sororidade entre todas as mulleres e todas as persoas que cremos firmemente nunha sociedade equilibrada", y cree que la igualdad será "real e irreversible".

También desde las filas del PP, Rosendo Fernández, vicepresidente de la Diputación, sostiene que "debemos ir xuntos na revindicación, homes e mulleres". Así, muestra su "temor" a rebrotes machistas entre los jóvenes, por lo que ve necesario "incidir na educación".

"No hay nada que te implique más con el feminismo que ser padre de una niña", confiesa Laureano Bermejo, secretario de Organización de Ciudadanos. De acuerdo a la ideología de su formación, defiende el "feminismo liberal", porque "sin libertad, no hay igualdad". Bermejo subraya que ha de ser "plural, inclusivo y abierto a mujeres y hombres para que nadie se sienta excluido" y, en todo caso, puntualiza que "no se debe patrimonializar ni repartir carnés de feminista".

Desde Vox, el portavoz de la gestora en Ourense, José Luis González, asegura que no participarán en un día que "se ha convertido en el juego absurdo de la progresía internacional. El Día de la Mujer es todos los días, y celebrar un día de la mujer es discriminatorio". Atribuya la organización a asociaciones "subvencionadas"con "intereses de la ideología de género", para "generar división entre las propias mujeres y el odio a la moral y la ética de la sociedad occidental". González dice que Vox defiende la "igualdad de oportunidades para todos" y recuerda que "ni mujeres como Clara Campoamor o Rosalía de Castro , o las que cambiaron este país, tuvieron que andar mostrando su cuerpo, como las falsas feministas, que no son ni feministas, ni femeninas".

Desde el otro lado del arco político, se adhieren sin tapujos a la causa feminista. El subdelegado del Gobierno, el socialista Emilio González Afonso, destaca el "empoderamento da muller" y la lucha contra "o teito de cristal e a brecha salarial" y condena la violencia machista . Asimismo, llama a "romper estereotipos masculinos e femininos dende a primeira infancia" para que así las personas puedan "medrar en liberdade".

El secretario provincial del PSOE, Rafa Villarino, sostiene que "queda moito por facer por parte dos homes" y también sostiene que hay que implicarse en una lucha feminista "e máis nun momento en que hai partidos que amosan a misoxinia e non a ocultan".

Por su parte, Luís Seara, candidato del BNG en la ciudad señala que "non caben medias tintas nin discursos grandilocuentes. Os homes non podemos falar polo feminismo, mais temos que ter empatía, calidade que permite colocármonos no seu lugar e convertérmonos en aliados". En este sentido, reivindica un papel "autocrítico" y "escoitar sen adoptar unha posición defensiva" para mostrar "un novo xeito de ser homes".

Davide Rodríguez, de En Marea dice que "hoxe máis ca nunca hai que reivindicar os dereitos das mulleres, que seguen sufrindo violencia machista, unha profunda fenda salarial e seguen a ser o soporte dos coidados nas familias". Así, Rodríguez llama a secundar la huelga, para "visibilizar os problemas das mulleres e deixar claro que se elas paran, para o mundo" y, en el caso de los hombres, "facilitar que elas a poidan facer".