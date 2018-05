O Hospital de Día de Pneumoloxía habilitarase para dar resposta rápida a pacientes crónicos

Este verán o Hospital de Día de Pneumoloxía de Ourense contará cunha área propia para a súa actividade asistencial. Segundo a Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, "as obras comezarán nos próximos días".

As novas instalacións estarán adicadas á consulta e estancia ambulatoria para tratamentos de ciclo curto, "o que permitirá dar unha resposta terapeútica rápida, alternativa ao ingreso hospitalarios, dos pacientes crónicos ante o empeoramento do seu proceso, evitando estanzas innecesarias no hospital", explica a Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, nunha nota remitida aos medios.

Ate agora, o Hospital de Día de Pneumoloxía compartía espazo coa Unidade de Preingreso, que en épocas determinadas, presenta unha elevada ocupación, "restando capacidade a estes tratamentos ambulatorios".

Os pacientes

A nova unidade contará con capacidade para catorce pacientes, con seis camas e oito sillóns de tratamento, ademais de contar cun equipo especializado: un pneumólogo, unhas enfermeira e unha auxiliar.

O principal obxectivo desta área é ofrecer unha alternativa de tratamento intentivo rápida a pacientes con EPOC (Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica), asma, bronquiectasias ou fibrose quística, pero tamén a aqueles que precisan tratamentos intravenosos específicos.