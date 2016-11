Los hosteleros consideran al botellón “una pesadilla que va en aumento"

El sector hostelero está siendo golpeado de forma especialmente importante por el fenómeno del botellón. Así lo confirma el presidente de la Federación de Hostelería, Ovidio Fernández, que no duda en afirmar que "ese consumo de producto a través de compra en áreas comerciales sustrae, evidentemente, el nivel de ingresos de los locales de hostelería; es una pesadilla, inventada cuando empezó a venir con fuerza la crisis y que va en aumento". Añade que "nuestra hostelería, igual que otras, tiene precios competitivos y este fenómeno se traduce en pérdidas importantes para el sector".

José Manuel Salgado, dueño de dos establecimientos de hostelería en el casco viejo, añade que "es una competencia desleal porque es imposible competir en precio con el botellón". Explica que "mientras antes empezabas a trabajar a las doce y media o una, ahora no es antes de las dos y media; son una hora y media o dos menos de trabajo que se traducen en un descenso de facturación". Salgado no duda en afirmar que "es, hoy por hoy, el mayor problema que tenemos; es nuestra gran crisis".

Explica este empresario de hostelería que cuanta "en la actualidad con 16 personas trabajando y si no hubiera botellón, podría emplear tranquilamente a tres o cuatro más". Cuando se le pregunta por la merma en facturación, señala que "en todo el fin de semana facturaremos sobre un 25 % menos".

Por otra parte, Fernández explica que desde la hostelería "tenemos prohibido servir alcohol a los menores de edad, pero fuera de estos establecimientos no hay quien controle si los menores consumen o no". Salgado añade que "yo tengo dos o tres personas por noche controlando que no entren menores a mis locales y me visitan también cada noche agentes de la (policía) autonómica para lo mismo, pero enfrente, en esa misma calle, puedes ver a jóvenes que no han cumplido los 18 tomando alcohol sin problema".

Para el presidente de la Federación de Hostelería "lo primero que tiene que haber es una voluntad política para resolver el problema, y regularlo en las ordenanzas municipales; esto no se ha hecho y en esto estamos". Por último, recuerda "los destrozos de mobiliario urbano que en más de una ocasión se producen tras una noche de botellón".