Camino del Míster Global

Miguel Larralde nunca pensó que llegaría a convertirse en Míster Global Ourense. Su descubrimiento, como ocurre tantas veces en esta profesión, fue de casualidad. Un paseo un día cualquiera y un ojo atento a los nuevos talentos lo llevaron a pisar las pasarelas y hacer sus primeros desfiles. Sus ganas de aprender y hacer algo nuevo lo llevaron a presentarse a un casting en el que fue seleccionado de entre 20 candidatos. Hoy compite en Tenerife en el concurso Míster Global España con representantes del resto del país. Si se alza con el primer puesto, le espera el certamen en Tailandia, lugar donde se celebra la final mundial.

¿Cuándo hizo su primeros pinitos en el mundo de la moda?

Paseando por la calle, aunque suene a tópico, fue así. Se me acercó una personilla, Manu Varela, que me preguntó si me gustaría probar la experiencia de ser modelo y me dije ¿por qué no?

¿Qué le aporta la moda en su día a día?

Me gusta estar al día en la moda y, a nivel profesional, de momento es un hobby que me hace sentir bien por fuera y por dentro, conocer a mucha gente interesante y aprender más de la vida.

¿Le resulta complicado mantener un estilo de vida siempre saludable?

La verdad es que no, aunque en ciertos momentos dudo, como todo el mundo, incluso delante de mi armario (risas).

¿Con qué expectativas se presenta hoy al certamen?

Siendo franco, con muchas ganas de ganar, pero, ante todo, con deportividad. Vivir la experiencia, aprender de ella, hacer amigos y, si es posible, traerme el premio nacional para Ourense.

¿Qué diría a la gente que ve el mundo de la moda como superficial?

Creo que se equivocan. Es un modo de vida para muchas personas y profesionales. Para otras, un mundo lleno de fantasía y diversión. Lo mejor de todo es cuando ambos mundos se juntan y puedes disfrutarlo al máximo y sacarle provecho.

¿Qué opina de un mundo actual tan preocupado por la imagen que quiere dar a los demás?

A todo el mundo le gusta una estética atractiva desde siempre. Lo que cambia son los cánones de belleza y las modas.

¿Cuáles son sus proyectos futuros?

Ante todo, aprobar la oposición. Seguir formándome y aprendiendo y, a más corto plazo, tengo programadas sesiones de fotos, catálogos de moda y, si gano hoy, representar a Ourense y España en Tailandia en el mes de junio.