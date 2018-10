Huelga de Renfe y Adif: consulta los trenes cancelados o atrasados que afectan a Ourense

La huelga en Renfe convocada por CGT, que se ha dejado notar desde este miércoles en trenes de larga distancia, afecta a 33 trenes internos en la geografía gallega este miércoles, que han quedado suprimidos. Además, otros 14 de largo recorrido fueron cancelados.



En el conjunto del Estado, Renfe ha cancelado la circulación de 87 trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia para este miércoles, 31 de octubre, el 21,6% de los inicialmente programados, ante la convocatoria de una jornada de huelga.



En el caso de Galicia, el primero de los cancelados será el tren que sale de Vigo-Guixar a las 9,20 horas hasta Valença do Minho y el último que no circulará a lo largo del miércoles es el de las 15,10 horas entre O Carballiño y Ourense.



Hay en total 33 trenes que no circularán a lo largo del día y afectan a los recorridos entre A Coruña y Ourense, Santiago-Vilagarcía, Pontevedra-Vigo, Ferrol-A Coruña y Lugo-Ourense, en ida y vuelta, entre otros recorridos de los que se puede informar el usuario en Renfe.

Trenes de largo recorrido

Por su parte, ya no han circulado los trenes de largo recorrido que salieron a partir de las 21,28 horas del día 30 siguientes: Pontevedra-Monforte, Madrid Chamartín-A Coruña, A Coruña-Madrid Chamartín, A Coruña-Ferrol y Ferrol-A Coruña.



Tampoco circulan este miércoles 31 los siguientes trenes: Vigo Guixar-Porto (8,58 y 19,56 horas), Porto-Vigo Guixar (9,15 horas y de las 20,10 horas), Monforte-Pontevedra (6,15 horas), A Coruña-Ferrol (8,57 horas) y Ferrol-A Coruña (20,40 horas), Vigo-Guixar-Ourense (9,16 horas) y Ourense-Vigo Guixar (19,13 horas).



Este miércoles también circularán atrasados los trenes Pontevedra-Monforte (21,28 horas), Madrid Charmartín-A Coruña (22,14 horas) y A Coruña-Madrid Chamartín (22,15 horas).