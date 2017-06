La huelga del transporte incumplió todos los servicios mínimos en Ourense

La provincia de Ourense es la única de toda Galicia donde se incumplieron la totalidad de los servicios mínimos (19 en total) marcados por la Consellería de Infraestructuras de la Xunta en la cuarta jornada de huelga del transporte de viajeros, que si no hay cambios se repetirá el martes y miércoles de la semana que viene. La media de cumplimiento de estos servicios en el conjunto de Galicia fue de un 21%.

Desde la empresa Autos González, una de las afectadas por los paros generalizados, señalaban ayer que "los piquetes han impedido que salgan las líneas regulares determinadas en los servicios mínimos y también otras discrecionales, como las destinadas a funerales o excursiones".

También se vieron afectados en la jornada de ayer los distintos autobuses o microbuses que trasladan trabajadores a los polígonos industriales de la provincia.

Las tres federaciones más beligerantes en su rechazo al nuevo plan de reordenación de las líneas de transporte de viajeros por carretera (Anetra, Fegabús y Transgacar) destacan que "se trata solo de un anteproyecto" y "sin más rango legal, por lo que no existe ningún impedimento para paralizarlo".

Estas patronales tildan de "incorrectos" algunos "apuntes" de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, al decir que los servicios jurídicos "le impiden retirar su plan de transporte público".

Censuran, igualmente, que insista en que "agosto es el plazo límite con el que se encontró", frente a lo que contraponen que "fue la propia Xunta quien lo fijó en base a una normativa comunitaria a la que también puede volver a recurrir para ampliarlo". Acusan, por otra parte, a la Xunta de dejar morir la red de pequeñas y medianas empresas del sector gallego con el ánimo de "favorecer a alguna multinacional de las que dominan la actividad en España". Critican, además, que el conflicto se está endureciendo sin que la Xunta reaccione"y atribuyen esta pasividad a ese "interés específico por primar a alguna firma multinacional".

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, critica a las patronales del transporte por trasladar "unha falsa creenza" relativa a que hay "unha alternativa" al plan de la Xunta, consistente en que las empresas sigan prestando los servicios de unas 500 líneas a partir de agosto pese a que renunciaron expresamente a ellas. La conselleira aseveró que "as concesións non se poden poñer e sacar a dedo". Y añadió una advertencia clara: "Sen este plan, non teremos transporte en toda a provincia de Ourense, en prácticamente toda a de Lugo e en parte da de Pontevedra; e irán máis de 500 condutores á rúa", aseveró.

Vázquez reiteró que sus puertas "están abertas" y defendió estar "falando dun plan que é bo para todo o mundo", en concreto mencionando a los niños y a los vecinos del rural. "Estou tendo interlocución con todo o que quere falar comigo para mellorar o plan", incidió. Y reiteró que ve "inviable" una reunión a tres, con sindicatos y empresas de transporte, porque ya se tuvo y "serviu para demostrar que os intereses son totalmente contradictorios".