La huella de la esclerosis múltiple

La doctora Camila Fraga ofrecerá esta tarde en el Colegio Oficial de Médicos una ponencia para acercarse a la "Epidemiología de la Esclerosis Múltiple en la ciudad de Ourense". El acto, nueva sesión científica de la Academia Médico-Quirúrgica, estará presentado por el doctor Daniel Apolinar, neurólogo en el CHUO.

¿Por qué decidió centrar su tesis doctoral en la Esclerosis Múltiple?

Yo misma soy esclava de la Esclerosis Múltiple (EM) desde hace 40 años. Además, tenía la sensación de que la población tiene miedo sobre esta realidad.

Su estudio revela una alta incidencia de la enfermedad en Ourense.

Esperábamos unas cien personas, que es la cifra media sobre 100.000 habitantes. El resultado, sin embargo, nos muestra a 195 pacientes, por lo que existe una prevalencia muy elevada en la ciudad.

¿Qué supone tener esclerosis múltiple?

Es una enfermedad que consume muchos recursos. Se diagnostica entre los 20 y 30 años, en plena etapa productiva. Además, es crónica y degenerativa, tienes que vivir con ella el resto de tu vida.

¿Su diagnóstico es sencillo?

Se conoce como la enfermedad de las mil caras porque nunca se sabe por donde va a salir. Cada brote es diferente, puede afectar a la visión, habla o movimiento. Lo que complica mucho su diagnóstico, sobre todo si el periodo entre el primer y el segundo brote es largo.

¿Qué factores pueden influir?

Sabemos que existe un alto componente genético, lo que no supone que sea hereditario. Por otra parte, el ambiente juega un papel determinante. Fumar, una dieta hipercalórica o un déficit de vitamina D pueden facilitar que una persona se muestre predispuesta a padecer la EM.

¿Qué le diría a una persona que acaba de ser diagnosticada con esta enfermedad?

Cuando me la diagnosticaron, mi médico me dijo que no estudiara medicina porque nunca podría dedicarme a ello. Así que mi mensaje es simple: tienes que luchar. De nada sirve sufrir por el futuro, no está en nuestras manos.



Lugar: Colegio Oficial de Médicos

Hora: 20,00