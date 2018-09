La idea de un corredor de mercancías alternativo causa una fuerte división

El nudo ferroviario para conectar Ourense con el centro, sur y corredor mediterráneo cuenta con apoyos y es una alternativa simultánea al "puerto seco" de Monforte de Lemos. Así lo defiende la patronal de empresarios ourensanos, que insisten en una propuesta que han tratado tanto con la Xunta de Galicia como con el Ministerio de Fomento. Siguen viendo clave el aprovechamiento de la llegada del AVE, que dejará la vía convencional en desuso y que debería servir como un auténtico corredor de mercancías de todo el sur de Galicia e incluso Norte de Portugal que los conecte con el sur y centro de España y el corredor Mediterráneo.

La llegada de la alta velocidad parece que no hace dudar al empresariado ni a la Diputación de Ourense, cuyo presidente, Manuel Baltar, cerró ayer filas con la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) en la apuesta por la competitividad.

Pero la división es patente. A las críticas a esta propuesta llegadas desde Lugo y el Bierzo, se suma con fuerza el Valdeorras y el Eixo Atlántico y más concretamente su presidente, Alfredo García, también alcalde de O Barco, que considera que "solo hay una solución, y ya no será fácil, pues hay que competir con el corredor Mediterráneo, como para plantear ahora otra".

Temores

El temor a que la petición de los ourensanos por ser un eje clave de las mercancías que entren y salgan de Galicia en dirección a la Meseta haga dudar a Fomento a la hora de priorizar no gusta en Valdeorras. "Ya está bien, es penoso lo que propone la CEO, el puerto seco de Monforte no es excluyente, sino que centraliza y favorece a todo el interior. Pero da la impresión de que molesta Valdeorras".

La CEO insiste en que apoya a Monforte de Lemos como centro logístico del corredor atlántico noroeste con Europa, pero recuerdan que Ourense busca posicionarse y abrirse a todo el resto de España.

"Cuando entre en funcionamiento la línea de AVE Olmedo-Ourense quedará prácticamente libre de uso la actual, perteneciente a la línea Zamora-Ourense y puesta en marcha en 1957", explica el presidente de la CEO, José Manuel Pérez Canal, que remarca que en la reunión de Gijón del pasado 18 de septiembre el representante de Fomento se mostró dispuesto a estudiar la utilización del tramo Ourense-Zamora-Medina para mercancías, una vez liberado el transporte de viajeros, "como ya se ha hecho en otros puntos de España en situación análoga".

"En ningún momento la CEO se ha planteado que Ourense disputara con Monforte el nodo de entradas de mercancías a Galicia, porque es un objetivo ya reconocido a nivel europeo, nacional y autonómico", añadió.

Con esto, parece claro que la CEO no ve incompatibles sus objetivos con la salida de Galicia hacia Europa con Monforte como epicentro logístico, ya que la hoja de ruta es diferente. "No vamos contra nada ni contra nadie" reafirma la patronal, que fue a Gijón también a "apoyar sin reservas" el plan de futuro de la línea de mercancías que entrará por León, Ponferrada, Valdeorras y Monforte para llegar a Ourense. Las críticas, pues, se ven como "interpretaciones interesadas".

Desde el gobierno provincial, Baltar también fue rotundo: "La visión del presidente de la Diputación es la visiónd e Ourense y coincide exactamente con la posición de la CEO. Es evidente que la situación de Ourense, puerta de entrada a Galicia de la alta velocidad, es tremendamente competitiva".

García: "A lo mejor hay que pensarse dónde estamos, ya está bien"

El alcalde de O Barco y presidente del Eixo Atlántico, Alfredo García, se muestra contundente ante la propuesta de la patronal ourensana y sí considera que lesionaría los intereses de Valdeorras y de todo el corredor atlántico: "En el Mediterráneo están todos a una, si aquí estamos unos contra otros... ¿Dónde creen que va a invertir el Gobierno?".

Esto le genera dudas. "A lo mejor tenemos que pensarnos dónde estamos, porque ya está bien. Estamos hartos", dice.

En esta línea, el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, recordó que Ourense "non é só a cidade, senón a provincia, e o interior, que é o que ten máis problemas". Así, asegura que el nudo ferroviario de mercancías en Monforte "dará impulso, por suposto, tamén a Valdeorras". Cree que "non podemos cometer o mesmo erro que cos aeroportos" y llama a la unidad ante lo que considera una "ocurrencia" de la CEO, e insiste en que el localismo "é un cancro que non beneficia a ningúen, e menos aos que o practican".

Asimismo, Vázquez Mao interpela a la Xunta de Galicia y dice que "boto en falta o pronunciamento dunha conselleira que foi a Gijó a defender as conexións asturianas", y también señala la postura de la Diputación como "comprensible, porque hai eleccións municipais preto".

Desde la Asociación de Empresarios de Valdeorras (Aeva) se limitaron a mostrar su "total apoyo al corredor atlántico y el puerto seco de Monforte", dijo Araceli Fernández, de Aeva, y subrayar que si la otra propuesta "fuese en detrimento del Corredor Atlántico, staríamos en contra".

Lugo cuestiona la capacidad de Ourense con las mercancías

La federación de asociaciones de vecinos de Lugo, que aglutina a unos 300 colectivos, así como la plataforma Lugo...Non Perdas o Tren se han unido a la confederación empresarial de esa provincia en sus críticas a la propuesta de la CEO de servii como nodo del transporte de mercancías por ferrocarril. Consideran que la reclamación de la patronal ourensana es "frívola y mal intencionada", como recogía el diario El Progreso. Así, estos colectivos acordaron movilizarse y pedir explicaciones a Fomento y la Xunta, y pusieron en duda la capacidad de Ourense para manejar la entrada y salida de mercancías.