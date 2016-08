Idioma y estudios, los mayores problemas de la inmigración

"Tenía familia por parte de mi madre aquí y me vine hace 20 años a Pontevedra, a trabajar en una tienda de productos naturales", explica Luisa Fernanda Guzmán, colombiana de 38 años y que forma parte de los 4.074 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Ourense, según los datos dados a conocer esta misma semana por el Ministerio de Empleo.



Luisa Fernanda regresó durante cerca de dos años a su tierra natal, "pero volví a Galicia y me asenté en Ourense, donde se han criado mis tres hijos y estudié peluquería para poner en marcha mi propio negocio como autónoma" -uno de los 777 autónomos extranjeros registrados en la provincia, 399 de países no comunitarios-.



Precisamente el de la formación es uno de los problemas con que se encuentran buena parte de los inmigrantes a la hora de acceder al mercado laboral en Ourense. Así lo destaca Javier Maíllo, mediador laboral del programa Teranga de la Fundación Juan Soñador: "El mayor problema que tienen muchos de ellos es la falta de formación o las trabas para la homologación de estudios, hay personas que sí tienen formación pero no la tienen convalidada aquí".



Es el caso de Angeline Mora, de 29 años y procedente de Venezuela. Ella es "graduada en Hostelería y Turismo", pero el trabajo que consiguió al llegar a Ourense fue de cuidadora "de una pareja de personas mayores durante dos meses". Ahora busca empleo, "a ser posible en lo mío".



La solución "para aquellos que no tienen dinero para realizar los trámites de convalidación son las competencias clave, que te permiten acceder a los cursos del Servicio Público de Empleo", explica el mediador laboral de Teranga.



En uno de estos cursos se inscribió Mouna Fathallah, marroquí de 23 años e inmigrante de segunda generación, que este año terminó "el ciclo superior de Integración Social". El idioma fue su mayor problema cuando llegó a Ourense con tan sólo siete años, algo que afecta a más de un inmigrante.



Aunque el peso de la población inmigrante latina es importante, hay muchos otros países de origen y "el idioma es para ellos una barrera en los estudios o la búsqueda de trabajo", señala Maíllo.



Trabajos en muchos casos mal remunerados, aunque cada vez son más los que optan por ser autónomos, como Jorge Luis Cabrera, de Santo Domingo. "Llegué hace cinco años y ahora regento una cafetería en Jesús Soria que monté con mi familia y dinero que nos mandaron de mi país".

La inmigración venezolana registra un importante incremento

En el programa Teranga de Juan Soñador están detectando "un importante repunte de la inmigración procedente de Venezuela", explica Javier Maíllo. "Son gente, en muchos casos, que gozaba de un status económico alto en su país, bien asentada, con formación universitaria en muchos casos y 40 o 50 años, que aquí no tienen posibilidad de homologar sus estudios", añade.

Apuntan desde Juan Soñador que en el último año ha llegado mucha inmigración procedente de este país suramericano y todavía hay gente que está por llegar, porque "primero vienen los padres y después se trasladan los hijos del matrimonio", explican. En los últimos seis meses, en la sede de la asociación "no hay semana que no recibamos a una pareja o alguna persona procedente de Venezuela para informarse sobre los procedimientos para regularizar su situación", remata Maíllo.