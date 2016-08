Los incendios forestales se ceban con A Veiga

Los incendios forestales se ceban estos días con el municipio de A Veiga, en la provincia de Ourense, donde un nuevo fuego ha quemado "alrededor de 50 hectáreas", en Riomao, y éste se suma al registrado hace unos días en Meixide, en plena Serra do Eixo, donde han ardido cerca de 150 hectáreas.



Según el último parte facilitado por la Consellería de Medio Rural, los dos incendios que en los últimos días han calcinado casi 200 hectáreas permanecen estabilizados o bajo control aunque aún se mantiene la vigilancia para evitar que las llamas puedan reactivarse.



En concreto, el incendio declarado ayer sobre las cuatro de la tarde en la parroquia de Riomao permanece estabilizado desde esta noche y, según las últimas estimaciones, la superficie afectada alcanza las cincuenta hectáreas.



En las labores de extinción de este fuego, participan un técnico, cuatro agentes, 19 brigadas, nueve motobombas, 2 palas bulldozer, 8 helicópteros y dos aviones.



También se ha desplazado al lugar el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Valdeorras, que intervino junto con los Bomberos de O Barco para sofocar un incendio que arrasó un cobertizo en el lugar de Seoane.



El incendio de Meixide, que se inició el pasado martes a las cinco y cuarto de la tarde, permanece controlado.



Según el último parte de la Xunta, este fuego ha afectado a una superficie de 150 hectáreas. En los trabajos de control, han participado hasta el momento dos técnicos, 13 agentes, 32 brigadas, 15 motobombas, dos palas, cinco helicópteros y cuatro aviones, varios de ellos, desplazados por el Ministerio de Medio Ambiente.



En ambos casos el fuego afectó a la Serra do Eixe, una zona declarada de Red Natura y que representa "una de las joyas de la corona de nuestro territorio", ha asegurado el regidor de A Veiga, Juan Anta.



En declaraciones a Efe, el alcalde de la localidad ha señalado, desde la prudencia, que los fuegos están ahora mismo "prácticamente controlados" después de lo que ha calificado como unos días nefastos para esta zona oriental de la provincia.



No obstante, ha destacado la "inmediatez" de la llegada de los servicios de lucha contra los incendios y "el buen estado de las pistas" que han impedido males mayores derivados de una mayor propagación del fuego a otras zonas.



A pesar del balance "negativo", ha comentado que ahora lo más importante es empezar a trabajar para tener "los montes limpios" y replantar las zonas afectadas.



Los incendios, ocurridos en zonas consideradas de alto valor ecológico, afectan a un importante bosque de pinares, por lo que ha advertido a los que prenden de "que no es sólo el daño que ejercen al territorio", sino todo el trabajo que supone su recuperación.